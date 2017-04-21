Анонсы Главное Новости

Грузию сегодня посетит председатель Управления мусульман Кавказа

11:07, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Председатель Управление мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня посетит Грузию. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Пашазаде проведет встречи с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Глава управления мусульман Кавказа также встретится с представителями азербайджанской общины в Грузии.

Управление мусульман Кавказа — высший духовно-административный орган мусульман стран Южного Кавказа, расположенный в Баку. Оно было учреждено 14 апреля 1944 года по инициативе руководства СССР. В 1992 году Аллахшукюр Пашазаде был избран председателем Верховного Религиозного Совета Кавказских Народов со стороны религиозных деятелей Азербайджана, Грузии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. В 2003 году Пашазаде был избран пожизненным шейх-уль-исламом на XI съезде мусульман Кавказа.

Комментарии