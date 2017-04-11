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Грузия выделяет 10 миллионов для строительства нового центра боевой подготовки  

13:10, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия.  Грузия планирует потратить 10 миллионов лари (около 4 миллионов долларов) на строительство центра боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс. Об этом сегодня заявил министр обороны Грузии Леван Изория, выступая с ежегодным отчетом в парламенте Грузии.

Центр будет построен в рамках рамочного соглашения в сфере безопасности на 2016-2019 годы, который был оформлен между Грузией и США в конце прошлого года. Договор также является продолжением меморандума «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США», оформленного в Тбилиси в июле 2016 года. Меморандум тогда был подписан премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и госсекретарем США Джоном Керри.

«С нашей стороны 10 миллионов будут направлены на строительство центра боевой подготовки, который, по всей вероятности, будет построен в Вазиани. Решение об этом  в ближайшем будущем  примет правительство. Это станет аналогом того центра, который есть у США в рамках европейского командования на территории Германии. Это очень амбициозный план», — сказал Леван Изория.

Министр отметил, что средства для строительства центра  удалось привлечь благодаря оптимизации и реорганизации, которая началась в оборонном ведомстве  в декабре 2016 года и завершилась в январе 2017 года.  Благодаря этому, Минобороны удалось сэкономить 32 миллиона лари (более 13,2 миллионов долларов).

Пока неизвестно, сколько средств для строительства центра будет выделено со стороны США.  В начале марта 2017 года  глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая заявил, что США собираются выделить Грузии от 60 до 70 миллионов долларов в рамках меморандума «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США».

На американской военной базе в немецком городе Хохенфельс находится Центр объединенной многонациональной готовности (JMRC). Министр обороны Грузии посетил базу, где проходили подготовку грузинские военнослужащие, в феврале 2017 года. Тогда Изория сделал первое заявление о том, что аналогичная военная база может появится в Грузии.

На базе в Хохенфельс проходят подготовку военнослужащие, которые принимают участие в миротворческих миссиях под эгидой НАТО. Американские инструкторы обучают военных ведению операций против повстанцев (COIN), подготовке, расчистке, удержанию поля боя и соблюдению правил безопасности. При этом учебная обстановка в Хохенфельсе максимально приближена к условиям в Афганистане и Ираке.

В январе 2009 года в Вашингтоне была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между США и Грузией.  Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

 

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