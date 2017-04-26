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Грузия занимает 64-е место во Всемирном рейтинге свободы прессы

14:55, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» сегодня обнародовала всемирный рейтинг свободы прессы.

Грузия в рейтинге занимает 64-е место среди 180 стран.

Всемирный рейтинг свободы прессы публикуется ежегодно с 2002 года по инициативе РБГ. Он позволяет оценить 180 стран по их достижениям в области плюрализма мнений, независимости СМИ, уважения безопасности и свободы журналистов.

У Грузии в рейтинге 27,76 балла, это означает, что по сравнению с прошлыми показателями страна осталась на той же позиции. При этом в отчете отмечается, что медиа-среда в Грузии улучшилась.

«В результате осуществленных в последние годы реформ медиа-среда в Грузии улучшилась по таким направлениям как прозрачность владельцев медиа, плюрализм сателлитного вещания и преобразование регулирующего вещание органа. После ряда скандалов Конституционный суд Грузии постановил, что слежка, осуществляемая спецслужбами, должна подчиняться определенным гарантиям. Меньше случаев насилия в отношении журналистов, однако часто распространяется информация об угрозах в их адрес. Медиа по-прежнему очень поляризированы и, несмотря на прогресс, владельцы СМИ часто оказывают влияние на редакционную полицию. Война в связи с правом на владение ведущих телекомпаний является предметом беспокойства для будущего плюрализма в стране. С этой точки зрения экзаменом является судьба главного оппозиционного телеканала «Рустави 2»», — говорится в отчете «Репортеров без границ».

Среди стран бывшего СССР выше всего находится Эстония (плюс 2; 12). Далее следуют Латвия (минус 4; 28), Литва (минус 1; 36), Грузия (64), Армения (79), Молдавия (минус 4; 80), Киргизия (минус 4; 89), Украина (плюс 5; 102), Таджикистан (плюс 1; 149), Беларусь (плюс 4; 153), Казахстан (плюс 3; 157), Азербайджан (плюс 1; 162), Узбекистан (минус 3; 169).

Что касается России, то она сохраняет прошлогоднюю позицию в нижней части рейтинга, занимая 148-е место.

В пресс-релизе «Репортеров без границ» отмечается, что российское правительство продолжает предпринимать меры против критически настроенных в отношении властей СМИ. В качестве примера приводится дело холдинга РБК. Помимо этого упоминаются новые законы, увеличивающие давление на интернет-пользователей.

В целом организация опасается «больших перемен» в ситуации со свободой СМИ во многих странах, включая крупные демократии.

«Одержимость слежкой и нарушение конфиденциальности источников резко толкают вниз многие страны, которые еще вчера считались образцами», — говорится в рейтинге.

В частности, отмечается падение рейтинга США (на 2 позиции, сейчас страна занимает 43-е место), Великобритании (минус 2; 40) и других стран. Указывается, что нападки на СМИ «значительно» усилились с приходом к власти Дональда Трампа и с кампанией в Великобритании по выходу из Евросоюза. «Повсюду, где модель авторитарных «сильных личностей» одерживает триумф, свобода прессы сдает свои позиции», — заявляется в сообщении правозащитников.

Ухудшили свое положение в рейтинге свободы прессы Польша (минус 7; 54), Венгрия (минус 4; 71), Турция (минус 4; 155), которая, как отмечают авторы исследования, «спускается прямиком в ад».

В документе отмечается, что Европа, несмотря на плохие результаты, остается «географической областью, где СМИ являются наиболее свободными».

Тем не менее в Европе отмечается самое значительное ухудшение общего индекса: +3,8 процента за один год (чем выше показатель, тем хуже ситуация). При этом за последние пять лет индекс увеличился на 17,5 процента.

Первое место в списке занимает Норвегия, поднявшаяся на две строчки. Местами с соседями поменялась Финляндия, ранее лидировавшая в рейтинге. Второе место занимает третья скандинавская страна — Швеция (плюс 6). Германия осталась на той же позиции, что и годом ранее — 16-й. На другом конце списка находятся Сирия (177), Туркменистан (178), Эритрея (179) и КНДР (180).

По материалам Deutsche Welle

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