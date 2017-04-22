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Грузовое судно раскололось недалеко от резиденции Иванишвили в Гурии

12:27, Апрель 22, 2017
Фото: «Гуриис моамбе»

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Грузовое судно, которое используется для перевозки гигантских деревьев в парк миллиардера Бидзины Иванишвили, раскололось пополам и начало тонуть у берегов курортного поселка Шекветили, сообщает местное издание «Гуриис моамбе» (Вестник Гурии).

Инцидент произошел накануне вечером у причала, недалеко от резиденции Иванишвили, из-за сильного шторма.

Это уже вторая баржа, которая пострадала при транспортировке деревьев в парк миллиардера. В конце прошлого года грузовое судно, с установленным на нем тюльпановым деревом, село на мель у берегов курортного поселка Чакви в Аджарии. В Шекветили баржа прибыла уже полностью разрушенной.

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