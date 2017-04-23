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Гурам Тушишвили стал чемпионом Европы по дзюдо

9:44, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Варшаве.

21-летний спортсмен, который выступает в категории свыше 100 кг, на пути к медали встретился с действующим олимпийским чемпионом и фаворитом этих соревнований — Лукашем Крпалеком из Чехии, но не испугался своего «звездного» противника и выиграл схватку иппоном.

В финальном поединке Тушишвили встретился со своим партнером по сборной Адамом Окруашвили. В результате, Окруашвили был удостоен серебра. Спортсмен уже дважды занимал второе место в 2013 и 2014 годах.

Еще одну медаль — бронзовую, в заключительный день индивидуальных соревнований, сборной Грузии принес Бека Гвиниашвили в категории до 90 кг. В поединке за третье место он одержал победу над спортсменом Маммадали Мехдиевым из Азербайджана.

Таким образом, на чемпионате Европы в индивидуальных соревнованиях, сборная Грузии завоевала три медали, по одной каждого достоинства. В общекомандном зачете мужских команд Грузия заняла третье место, пропустив вперед команды России и Азербайджана.

Сегодня чемпионат Европы завершится командными соревнованиями.

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