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Христиане во всем мире отмечают Пасху

10:18, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. В Грузии, как и во всем православном мире, отмечают Воскресение Христово — верующие поздравляют друг друга с этим великим праздником, с утра дома накрывают столы, а дети радостно «чокаются» пасхальными крашеными яйцами.

Те, кто не смог пойти на ночное богослужение, с раннего утра несут пасхальные кексы и окрашенные яйца освещать в церковь, так как принято, что первой едой после Великого поста должны стать именно они. На улицах отовсюду слышны поздравления: «Кристе Агдга» (Христос Воскрес), «Чешмаритад Агдга» (Воистину Воскрес).

Некоторые в Грузии на Пасху ходят на кладбище, чтобы помянуть родных и близких, хотя именно для этого следующий день, понедельник, сделали выходным. Решением мэрии Тбилиси, муниципальные автобусы, которые ходят до кладбищ, в воскресенье и в понедельник будут бесплатными.

Воскресение Христово — один из самых почитаемых и древнейших церковных праздников. В этом году православная и католическая Пасха празднуются в один день – 16 апреля.

В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте. Слово «Пасха», по одной из версий, происходит от названия еврейской Пасхи — Песах, по другой, — от древнегреческого слова «пасхо», что означает «страдать». Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали в память того, как Господь вывел израильский народ из египетского рабства. В христианской церкви наименование «пасха» получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.

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