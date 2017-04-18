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Художник из Кахетии и фотограф из Лиона представят проект «Цвета весны» в Тбилиси

9:00, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Выставка «Цвета весны» откроется в Тбилисской национальной парламентской библиотеке 21 апреля – это совместная экспозиция работ грузинского художника Левана Мосиашвили и французского фотографа Алена Пизэна (Alaine Pizaine).

Леван Мосиашвили – живописец-самоучка, картины которого известны как в Грузии, так и за рубежом. Он родился в Телави, в семье художника. Жизнь на две страны – Грузию и Францию – придала его полотнам европейско-кавказское очарование, однако в центре творчества Моисашвили остается природа родной Кахетии.

Ален Пизэн – фотограф из Лиона (Франция). Пристрастившись к искусству фотографии сначала в амплуа непрофессионального художника, Пизэн начал много снимать и выставляться во Франции, и вскоре стал одним из самых колоритных фотографов Лиона.

Это второй совместный проект Мосиашвили и Пизэна, которые знакомы уже более десяти лет. Первая выставка художника и фотографа состоялась в 2013 году в Тбилиси.

В этот раз на выставке «Цвета весны» будут представлены около тридцати картин Левана Мосиашвили, созданные в стиле абстракций, и четырнадцать цветных и черно-белых фоторабот Алена Пизэна, снятых в теплицах Лиона.

Немаловажной частью выставки является благотворительность. Мосиашвили и Пизэн хотят помочь Телавской художественной школе имени Елены Ахвледиани. Выпускниками школы стали многие известные грузинские живописцы, но сейчас она находится в очень плохом состоянии и нуждается в ремонте.

Мосиашвили говорит, что после окончания выставки все желающие смогут приобрести его картины. Половина суммы, собранной от продаж работ, будет переведена на счет художественной школы.

Выставка «Цвета весны» продлится в Национальной парламентской библиотеке на протяжении десяти дней, до 30 апреля включительно.

Адрес – Тбилиси, улица Ладо Гудиашвили №7.Вход – бесплатный.

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