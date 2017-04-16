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Илия Второй на Пасху напомнил пастве о важности покаяния

11:47, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил всех верующих с праздником Пасхи, напомнив о грехах и важности покаяния.

Праздничные пасхальные службы минувшей ночью прошли во всех храмах Грузии. Илия Второй провел торжественное богослужение в кафедральном Соборе святой Троицы — Самеба.

«Воскрес Христос и с Ним души праведников Старого завета. С воскрешением Христа и каждый из нас получил возможность победить смерть и попасть в рай», — говорится в пасхальном послании Илии Второго.

Католикос-Патриарх напомнил пастве об искушениях и грехах.

«Сердце каждого из нас — поприще для битвы добра со злом, в тоже время слабой борьбы, так как у нас нет возможности противостоять этому. Конечно, есть такие люди, которые изначально создают крепкие барьеры для искушения, другие более легко сдают позиции, а некоторые вообще не ощущают важность крещения и возвращаются к жизни во грехе на второй же день», — говорится в послании.

Грех исходит из того, что человек считает себя мудрее чем божьи заповеди и законы и такие люди вносят раскол в церковь, что является большим преступлением, отмечено в послании.

Самым распространенным грехом Католикос-Патриарх назвал гордыню. «Отказ от эгоистического «Я» и честная оценка себя — величайшая честь и обязательное условие христианской жизни», — напомнил он.

Еще одним непростительным грехом, о котором напомнил верующим глава Грузинской церкви в день Пасхи, стало самоубийство.

«Тот кто осознанно предпринимает такой шаг, конечно же не выносит тяжести своего креста и видит выход в таком действии. У таких людей на самом деле неправильное мышление. Их главной ошибкой является то, что они пытаются в одиночку бороться со сложностями и своими силами хотят с ними справится», — говорится в послании.

В тоже время Католикос-Патриарх напомнил пастве о важности покаяния: «Покаяние – небесный талант и благодать… Оно меняет отношение к человеку как Создателя, так и ближнего».

После празднования Пасхи началась Пасхальная неделя, когда верующие поздравляют друг друга с воскрешением Христа. Всю неделю в храмах будут проводится праздничные богослужения. На второй день после Пасхи традиционно в Грузии верующие отправляются на кладбище, чтобы помянуть умерших. Этот день в Грузии выходной.

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