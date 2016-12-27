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Илия Второй прошел обследование в клинике после гриппа

18:42, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Католикос –Патриарх Всея Грузии Илия Второй проходит обследование в Научно-исследовательском институте клинической медицины.

У Илии Второго была вирусная инфекция, сопровождающаяся высокой температурой. Он несколько дней находился под наблюдением врачей не покидая своей резиденции в Патриархии. Сегодня после улучшения патриарх был направлен на обследование в клинику.

«Состояние Патриарха удовлетворительное, он чувствует себя нормально. Температура спала. В настоящее время в целях профилактики проводится обследование во избежание возможных осложнений», — заявила корр. «Новости — Грузия» заместитель руководителя департамента здравоохранения Патриархии Грузии Цисана Шартава.

Из-за высокой температуры Илия Второй не смог присутствовать на торжественной литургии в честь 39-летия со дня своей интронизации, которая состоялась 25 декабря в Кафедральном Соборе Святой Троицы.

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