Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

Илия Второй провел праздничное богослужение в Самеба

19:08, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй провел праздничное богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба, поздравив паству с великим праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербным Воскресеньем).

Праздник, который отмечается за неделю до Светлого Воскресения Христова, в этом году выпал на 9 апреля. В его основе лежит евангельское повествование о том, как Иисус Христос перед своей мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю, встречая его с пальмовыми ветвями.

Илия Второй напомнил об этом повествовании, призвав подумать о том, насколько бывают близки радость и горе.

«Человек не должен бояться ни радости, ни горя. Все это послано Богом. Человек должен выдержать и радость, и горе. Радость сменяется горем, а горе – радостью. По воле Божьей пусть воцарится радость отныне и во веки веков», — сказал Католикос-Патриарх.

Комментарии

Related Articles

  • Граждане Грузии не пострадали во время терактов в Александрии и Тампе

    Граждане Грузии не пострадали во время терактов в Александрии и Тампе

    ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Граждане Грузии не пострадали в результате взрывов в Египте, сообщила корр. «Новости-Грузия» сотрудница пресс-службы министерства иностранных дел Грузии. Согласно последним данным, 43 человека погибли, до 70 получили ранения в результате взрывов, прогремевших сегодня в двух коптских церквях в городах Тампа и Александрия, где проходили богослужения по случаю Вербного воскресенья. «По

  • Квирикашвили: Референдум в Цхинвальском регионе – предпосылка его аннексии

    Квирикашвили: Референдум в Цхинвальском регионе – предпосылка его аннексии

    ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осудил т.н. выборы и референдум в Цхинвальском регионе и выразил уверенность, что грузины и осетины в будущем обязательно сумеют преодолеть отчуждение. «Любые выборы и референдумы, проводимые на оккупированных территориях, незаконны и не имеют юридической силы. Нормы международного права безоговорочно защищают цивилизованный мир. Международное сообщество и отдельные

  • Новый терминал Тбилисского аэропорта оборудуют телетрапами

    Новый терминал Тбилисского аэропорта оборудуют телетрапами

    ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Новый терминал Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели будет оборудован пассажирскими телескопическими трапами (телетрапы), говорится в сообщении на фейсбук-странице «Объединения аэропортов Грузии». Телескопический трап — это устройство для сообщения самолета со зданием аэровокзала, без промежуточного выхода на улицу. При наличии телетрапа посадка и высадка пассажиров значительно ускоряются: телетрап предоставляет пассажирам

165
Followers
47.8K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия