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Илия Второй провел праздничное богослужение в Самеба

19:08, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй провел праздничное богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба, поздравив паству с великим праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербным Воскресеньем).

Праздник, который отмечается за неделю до Светлого Воскресения Христова, в этом году выпал на 9 апреля. В его основе лежит евангельское повествование о том, как Иисус Христос перед своей мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю, встречая его с пальмовыми ветвями.

Илия Второй напомнил об этом повествовании, призвав подумать о том, насколько бывают близки радость и горе.

«Человек не должен бояться ни радости, ни горя. Все это послано Богом. Человек должен выдержать и радость, и горе. Радость сменяется горем, а горе – радостью. По воле Божьей пусть воцарится радость отныне и во веки веков», — сказал Католикос-Патриарх.

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