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Индия и Грузия договорились о прямом авиасообщении

9:58, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Между Грузией и Индией будет налажено прямое воздушное сообщение. Соответствующее соглашение накануне подписали находящийся с визитом в Индии министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария и министр гражданской авиации Индии Ашок Гаджапати, говорится в сообщении на сайте Минэкономики Грузии.

Оформленный документ позволяет осуществлять авиасообщение между странами по различным маршрутам.

Со стороны Грузии пунктами назначения для авиаперевозчиков были определены Дели, Мумбай, Хайдарабад, Бенгалуру, Ченнай и Гоа.

Соглашения о воздушном сообщении между Грузией и Индией, по информации министерства, до этого времени не существовало. Страны приступили к работе над этим вопросом в 2016 году.

В рамках визита в Индию грузинская делегация под руководством министра экономики Георгия Гахария провела встречи с министром железных дорог Сурешом Прадху, с государственным министром по вопросам туризма и культуры Махешом Шарма, а также с министром торговли и промышленности Индии Нирмалой Ситхараман.

Гахария и Ситхараман после переговоров подписали совместное заявление о начале исследования целесообразности свободной торговли между Грузией и Индией.

Индия является ведущим торговым партнером Грузии в Южной Азии. Торговый оборот Грузии с Индией в в 2016 году составил 99 миллионов долларов; объем экспорта увеличился на 54,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 22 миллиона долларов, а импорт вырос на 52,8% и составил 77 миллионов долларов.

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