Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Экономика

Инфляция в январе: в Грузии выросли цены на продовольствие и транспорт

15:20, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. В январе 2017 года инфляция в Грузии составила 2,9% — особенно цены повысились на продукты и транспорт, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат).

В январе по сравнению с декабрем 2016 года цены в сфере транспорта повысились в Грузии на 7,2%.

Цены на продовольствие и безалкогольные напитки за последний месяц выросли на 4,2%. Особенно сильно за последний месяц подорожали овощи — на 22,4%, фрукты — на 8,9%, молоко, сыр и яйца — на 3,1%. Цены на рыбу увеличились на 2,8%, а на мясо — на 2,5%.

  • На табак и спиртные напитки в январе цены выросли на 6,2%,
  • на коммунальное обслуживание — на 0,5%,
  • на мебель, домашнюю утварь, уход за домом — на 1,8%,
  • в сфере отдыха, развлечений и культуры — на 0,4%,
  • в сфере здравоохранения — на 1,7%,
  • в сфере образования — на 0,1%,
  • в сфере связи — на 0,3%,
  • на остальные товары и услуги — на 0,7%.

 

В тоже время цены на одежду и обувь в январе цены понизились на 1,4%, а в сфере обслуживания гостиниц, кафе и ресторанов — на 0,4%.

В январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года уровень инфляции в Грузии составил 3,9%. МВФ в текущем году прогнозирует в Грузии инфляцию на уровне 4,3%. Напомним, что целевой показатель инфляции НБГ на 2016 года составляет 5%, а бюджет рассчитан исходя из инфляции в 4%.

Комментарии

Related Articles

  • Курс лари к доллару и евро укрепился

    Курс лари к доллару и евро укрепился

    ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. В результате торгов 3 февраля лари немного укрепился по отношению к доллару и евро. Согласно новому курсу, установленному Национальным банком Грузии на завтра,  1 доллар стоит 2.68 лари, что на 2.36 тетри меньше по сравнению с действующим сегодня курсом. Также согласно новому курсу, 1 евро стоит 2.8806 лари.  По сравнению

  • В тоннеле Батуми-Кобулети загорелся трейлер

    В тоннеле Батуми-Кобулети загорелся трейлер

    ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. На дороге Батуми-Кобулети, в тоннеле загорелся грузовой трейлер, —  сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал. Начато следствие по второй части статьи 187 Уголовного кодекса, которая подразумевает порчу или уничтожение чужого имущества и предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от трех

  • У сгоревшего «Детского мира» задержаны двое протестующих

    У сгоревшего «Детского мира» задержаны двое протестующих

    ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Акция протеста у сгоревшего в Тбилиси торгового центра «Детский мир» завершилась противостоянием с полицией и задержанием двух митингующих. С самого утра на Вокзальной площади собрались пострадавшие в результате пожара торговцы. Они настаивали на встрече с представителями мэрии и администрацией рынка. Часть протестующих требовала, чтобы им разрешили войти в аварийное здание

154
Followers
43.5K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия