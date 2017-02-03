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Инфляция в январе: в Грузии выросли цены на продовольствие и транспорт

15:20, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. В январе 2017 года инфляция в Грузии составила 2,9% — особенно цены повысились на продукты и транспорт, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат).

В январе по сравнению с декабрем 2016 года цены в сфере транспорта повысились в Грузии на 7,2%.

Цены на продовольствие и безалкогольные напитки за последний месяц выросли на 4,2%. Особенно сильно за последний месяц подорожали овощи — на 22,4%, фрукты — на 8,9%, молоко, сыр и яйца — на 3,1%. Цены на рыбу увеличились на 2,8%, а на мясо — на 2,5%.

На табак и спиртные напитки в январе цены выросли на 6,2%,

на коммунальное обслуживание — на 0,5%,

на мебель, домашнюю утварь, уход за домом — на 1,8%,

в сфере отдыха, развлечений и культуры — на 0,4%,

в сфере здравоохранения — на 1,7%,

в сфере образования — на 0,1%,

в сфере связи — на 0,3%,

на остальные товары и услуги — на 0,7%.

В тоже время цены на одежду и обувь в январе цены понизились на 1,4%, а в сфере обслуживания гостиниц, кафе и ресторанов — на 0,4%.

В январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года уровень инфляции в Грузии составил 3,9%. МВФ в текущем году прогнозирует в Грузии инфляцию на уровне 4,3%. Напомним, что целевой показатель инфляции НБГ на 2016 года составляет 5%, а бюджет рассчитан исходя из инфляции в 4%.

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