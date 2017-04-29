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Интерпол отказался объявить Яценюка в международный розыск по запросу РФ

18:51, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Интерпол отказался удовлетворить запрос России об объявлении экс-премьера Украины Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ. Об этом сегодня сообщил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков назвал ходатайство Москвы в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе «полным абсурдом и попыткой политически мотивированного преследования».

Он также сообщил, что заранее обратился с официальным письмом к Генсекретарю Интерпола Юргену Штоку, изложив «общеизвестные, более чем убедительные факты» об «очевидной беспочвенности» обвинений России в адрес Яценюка. В общении Аваков отметил, что Яценюк не только никогда не воевал, но и не разу не был в Чечне.

«С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ», – сказано в сообщении на фейсбук-странице главы МВД.

Запрос России в Интерпол сформирован по ордеру на арест Яценюка, который был выдан судом города Ессентуки Ставропольского края РФ 3 марта 2017 года.

Российские следователи подозревают Яценюка в том, что он участвовал в вооруженном конфликте в Чечне в 1994–1995 годах. Более того, Следственный комитет России утверждает, что в ходе боевых действий экс-премьер огнем из автомата убил 30 и ранил 13 российских военных.

Яценюк был премьер-министром Украины с 27 февраля 2014 года по 14 апреля 2016. Он остается лидером партии «Народный фронт». В 1994 и 1995 годах был студентом юридического факультета университета в Черновцах.

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