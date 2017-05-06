Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

Исследования TIMSS и PISA: Знания грузинских школьников ниже средних

9:15, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия.  Уровень знаний грузинских школьников по-прежнему остается ниже среднего, многие подростки не владеют базовыми навыками по математике и естествознанию. Таковы данные сразу трех исследований о качестве образования в Грузии.

Накануне министр образования Александр Джеджелава ознакомил общественность с достижениями школьников, рассказав о результатах международных исследований TIMSS и PISA, а также правительства Грузии. Он отметил, что результаты школьников по стране улучшились, однако, несмотря на позитивную динамику, они до сих пор не дотягивают до средних международных показателей.

Коротко о результатах каждого из исследований.

Международное исследование TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)

TIMMS проводят почти в 60 странах мира каждые четыре года, он оценивает уровень математической и естественнонаучной грамотности учеников 4-х и 8-х классов.

Согласно данным 2015 года, по этим предметам грузинские школьники значительно отстают от средних международных показателей. 22% учеников четвертых классов школ Грузии и 28% восьмых классов не владеют минимальными знаниями по математике. Еще хуже у грузинских школьников с естественными науками: базовыми знаниями не владеют 26% учеников четвертых классов и 30% учеников восьмых.

Международное исследование PISA (Programme for International Student Assessment, сокращение произносится как «Пиза»)

Целевая группа PISA — подростки в возрасте 15 лет. Исследование должно выяснить, насколько эффективно старшеклассники применяют на практике полученные в школе знания по математике, чтению и естественно-научным дисциплинам.

Как показали результаты, в Грузии половина учащихся не владеют базовыми знаниями по предметам естествознания, а 60% — по математике.

Исследование Грузии – «Государственная оценка»

Согласно результатам исследования, проведенного правительством страны среди учащихся 9-х классов, требованиям, установленным Национальным учебным планом по математике, не удовлетворяют 30,3%, по физике – 34,8%, по химии – 49,1%, по биологии – 13,3%.

Особенно сложно старшеклассникам справляться с заданиями, для решения которых нужно рассуждать.

Результаты учеников районных школ гораздо хуже, чем в столице. При этом, показатели успеваемости учеников частных школ выше, чем в государственных.

В исследовании Грузии приняли участие 1000 школ, 16 тысяч 523 учеников, 1007 педагогов, 15 тысяч 128 родителей.

Государственными и международными исследованиями в Грузии руководит Национальный центр экзаменов и оценок. При поддержке министерства образования и «Фонда тысячелетия – Грузия», 3-4 июня Центр проведет конференцию, для предоставления общественности более подробной информации о системе обучения и преподавания математики и естествознания в школах Грузии.

Комментарии

Related Articles

  • В Грузии отмечают День Святого Георгия

    В Грузии отмечают День Святого Георгия

    ТБИЛИСИ,  6 мая – Новости-Грузия.  Грузинская Православная церковь  6 мая отмечает день Святого Георгия – одного из самых почитаемых в Грузии святых. Праздничные службы, посвященные Гиоргоба – так  называют этот праздник по-грузински, проходят во всех действующих церквях страны. Глава Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший

  • National Geographic снимает фильм о высокогорной Сванетии

    National Geographic снимает фильм о высокогорной Сванетии

    ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Одно из самых высокогорных сел в Европе и памятник всемирного наследия ЮНЕСКО – община Ушгули, снова оказалась в центре внимания мировых СМИ. Захватывающие пейзажи и средневековые сооружения высокогорной Сванетии исследуют журналисты Wall Street Journal и телеканала National Geographic. В Ушгули они занимаются съемками короткометражного документального фильма о повседневной жизни и традициях

  • Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 6-7 мая

    Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 6-7 мая

    ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Грузинская мода, праздник Дня Европы, фестиваль виски, вечера классической, авторской и эстрадной музыки, театральные и кинопремьеры, живопись и многое другое. Тбилиси по традиции приготовил для жителей и гостей столицы самую интересную программу. Празднование Дня Европы пройдет в воскресенье, 7 мая, в парке Рике. В праздник мира и единства в странах Европейского

170
Followers
48.4K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия