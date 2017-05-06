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Исследования TIMSS и PISA: Знания грузинских школьников ниже средних

9:15, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Уровень знаний грузинских школьников по-прежнему остается ниже среднего, многие подростки не владеют базовыми навыками по математике и естествознанию. Таковы данные сразу трех исследований о качестве образования в Грузии.

Накануне министр образования Александр Джеджелава ознакомил общественность с достижениями школьников, рассказав о результатах международных исследований TIMSS и PISA, а также правительства Грузии. Он отметил, что результаты школьников по стране улучшились, однако, несмотря на позитивную динамику, они до сих пор не дотягивают до средних международных показателей.

Коротко о результатах каждого из исследований.

Международное исследование TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)

TIMMS проводят почти в 60 странах мира каждые четыре года, он оценивает уровень математической и естественнонаучной грамотности учеников 4-х и 8-х классов.

Согласно данным 2015 года, по этим предметам грузинские школьники значительно отстают от средних международных показателей. 22% учеников четвертых классов школ Грузии и 28% восьмых классов не владеют минимальными знаниями по математике. Еще хуже у грузинских школьников с естественными науками: базовыми знаниями не владеют 26% учеников четвертых классов и 30% учеников восьмых.

Международное исследование PISA (Programme for International Student Assessment, сокращение произносится как «Пиза»)

Целевая группа PISA — подростки в возрасте 15 лет. Исследование должно выяснить, насколько эффективно старшеклассники применяют на практике полученные в школе знания по математике, чтению и естественно-научным дисциплинам.

Как показали результаты, в Грузии половина учащихся не владеют базовыми знаниями по предметам естествознания, а 60% — по математике.

Исследование Грузии – «Государственная оценка»

Согласно результатам исследования, проведенного правительством страны среди учащихся 9-х классов, требованиям, установленным Национальным учебным планом по математике, не удовлетворяют 30,3%, по физике – 34,8%, по химии – 49,1%, по биологии – 13,3%.

Особенно сложно старшеклассникам справляться с заданиями, для решения которых нужно рассуждать.

Результаты учеников районных школ гораздо хуже, чем в столице. При этом, показатели успеваемости учеников частных школ выше, чем в государственных.

В исследовании Грузии приняли участие 1000 школ, 16 тысяч 523 учеников, 1007 педагогов, 15 тысяч 128 родителей.

Государственными и международными исследованиями в Грузии руководит Национальный центр экзаменов и оценок. При поддержке министерства образования и «Фонда тысячелетия – Грузия», 3-4 июня Центр проведет конференцию, для предоставления общественности более подробной информации о системе обучения и преподавания математики и естествознания в школах Грузии.

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