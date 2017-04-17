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Итоги референдума в Турции: Брюссель призывает Анкару к поиску «национального консенсуса»

12:04, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Брюссель призывает Анкару к поиску «национального консенсуса» после состоявшегося в Турции 16 апреля референдума о президентских полномочиях.

Согласно предварительным результатам, по итогам подсчета 98% голосов, переход от парламентской к президентской системе правления поддержали 51,3% избирателей — лишь на 2,5 процентных пункта больше, чем тех, кто голосовал против (таковых 48,65%).

Три крупнейших города Турции, включая Стамбул, по предварительным данным, проголосовали против изменений. Оппозиция утверждает, что в ходе проведения референдума были допущены нарушения. Две главные оппозиционные партии Турции заявили, что намерены оспорить результаты голосования.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хана распространили совместное заявление, призвав Анкару искать пути к достижению согласия в стране.

«В связи с незначительным перевесом голосов на референдуме и далеко идущими последствиями конституционных изменений, мы призываем турецкие власти к поиску наиболее широкого национального консенсуса при их внедрении. Конституционные изменения, а особенно их практическое внедрение, будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы», — подчеркнули европейские политики.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, в свою очередь, призвал турецкие власти обеспечить независимость правосудия и верховенство закона. Он напомнил, что эти положения узаконены в Европейской конвенции о правах человека, членом которой является Турция. Вместе с тем Ягланд заявил о необходимости сотрудничества сторонников и противников конституционной реформы в Турции для преодоления нынешних противоречий.

Брюссель ожидает оценки турецкого референдума со стороны международных наблюдателей «касательно предполагаемых нарушений», о которых заявила турецкая оппозиция.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, после прошедшего 16 апреля референдума, заявил, что в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни. Сам референдум Эрдоган назвал предпосылкой «важнейших реформ» в истории страны. Оппоненты главы турецкого государства, между тем, опасаются роста авторитаризма.

Предложенные на референдуме поправки представляют собой программу наиболее существенных конституционных реформ со времени превращения Турции в республику почти сто лет назад.

Эрдоган может получить право объявлять чрезвычайное положение, лично назначать министров правительства, издавать указы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства высших судов и распускать парламент.

Новая система упразднит роль премьер-министра и сосредоточит власть в руках президента, фактически подчинив ему всю государственную бюрократию в стране.

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