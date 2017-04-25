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Итоги Tbilisi Fashion Week: новинки, тренды и ведущие дизайнеры

23:45, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. Тренды, которые будут акутальны в сезоне осень-зима 2017-2018 – Тбилисская недели моды делает свои прогнозы и мир моды к ним прислушивается.

Самым ярким дизайнером 15-го сезона Тбилисской недели признана восходящая звезда грузинской моды – Мариам Гвасалия (Mariam Gvasalia). Дефиле ее новой коллекции прошло в здании Музея истории Тбилиси «Карвасла».

Гвасалия уже добилась того, что ее наряды охотно приобретают европейские магазины. На этот раз Мариам представила около полусотни костюмов, в которых использована тафта, шелк и органза большей частью пастельных тонов. На создание этой коллекции дизайнер потратила два месяца.

«На этот раз я начала работать над коллекции с обуви. Из нескольких конкретных цветов родились силуэты и фактуры будущей коллекции. Я считаю, что мой стиль довольно узнаваем. Тем не менее, я каждый год стараюсь видоизменять форму обуви и силуэты платьев», — так рассказала о своей коллекции Гвасалия.

Не менее ярким событием второго дня Тбилисской недели моды стал показ-перформанс певца Кахабер Цискаридзе.

Новоиспеченный дизайнер от эстрады провел дефиле под грузинские фольклорные мотивы, которые часто использует и в своих музыкальных композициях. Фирменный стиль коллекции — городское «этно»: майки с изображением старика-крестьянина, штаны-султанки, а также накидки и головные уборы, напоминающие горские кабалахи. Почти все модели могут носить как мужчины, так женщины. Как говорит сам певец-дизайнер, коллекция создана исключительно для комфорта и молодежь может надеть такие вещи по любому случаю.

«Главную роль в этой коллекции играет музыка, а именно, грузинский электро-фолк, который я создаю. Моя инспирация — это Грузия, мой народ и близкие мне люди», — сказал Кахучела.

В третий день свое творчество на неделе моды представило ателье Marta.

Это были невероятно женственные и при этом классические наряды. Много платьев из бархата, который остается трендом сезона. Ателье использовало цвета золота, бордо, синего, белого, а также клетку и другие геометрические сюжеты. Ателье Marta привлекает повышенное внимание европейских байеров благодаря искусному умению сочетать классику и модерн, камней самых неожиданных оттенков и форм, которые использованы в оформлении нарядов и аксессуаров.

Впечатляющим оказался показ и бренд LIKA4LIKA.

Это бренд, основанный в Москве грузинским модельером Ликой Аладашвили. В этот раз Дом моды LIKA4LIKA показал топовые сапоги-ботфорты, платья из натуральных тканей, прозрачные наряды в модную сетку. Экспериментальная по колориту (в основном все оттенки синего, зеленого, бордового и милитари), тканям и жанровой стилистике коллекция LIKA4LIKA определенно может стать любимой одеждой молодых модниц в грядущем сезоне.

В третий день гости Тбилисской недели моды также смогли увидеть дефиле коллекций Ethere Accessoire, бренда Tatana и проекта Artisterium «Find The Woman».

Четвертый день Tbilisi Fashion Week показал, на что способны такие грузинские дизайнерские дома, как Ani Datukishvili, Mia Pailodze и Sayya а также украинские Zlatostudio и Lara Quint.

Яркий участник дня – Ани Датукишвили, которая участвует в TFW уже второй сезон подряд. Ее отличает неожиданный крой, прозрачные и блестящие платья, трикотаж и сочетание модерна с классикой с элементами авангарда. Одним словом, Ани Датукишвили сулят международное признание. Тем более, что представленная Ани коллекция уже во второй раз попадает в онлайн-каталог Vogue.

Пятый, завершающий день Тбилисской недели моды, представил коллекции Atelier 27, Soncees, Laboratoty The Windows, Elenny и ZDDZ.

А закрыло Tbilisi Fashion Week уникальное представление популярного грузинского дома моды Лаши Джохадзе под названием «Водный мир», в котором дизайнер использовал свои любимые морские элементы, а также чаек, которые уже второй сезон украшают его коллекции.

Глубокие и яркие тона, ручная вышивка, женственность, утонченность и сексуальность одновременно – так Лаша Джохадзе видит будущий модный сезон, если, конечно, мы говорим исключительно о вечерних платьях.

Организаторы Tbilisi Fashion Week по традиции провели последний показ под открытым небом в районе «Новый Тифлис» — в начале проспекта Давида Агмашенебели.

Фотографии со всех показов недели моды можно найти на странице Tbilisi Fashion Week в фейсбуке.

Пятнадцатый сезон Tbilisi Fashion Week посетили байеры таких брендов как Harvey Nichols (Гонконг), Rijoux Store (Тель-Авив, Израиль), Concept Store PORTA 9 (Россия), Al Duca D»acosta (Венеция), Joseph Store (Лондон, Великобритания) и другие. Именно они познакомят мир с новинками грузинской моды.

Освещали модное событие VOGUE (Италия, Великобритания, Россия), Elle (Россия, Украина), Harper’s BAZAAR (США), Marie Claire (Франция, Монако), OFFICIEL (Украина) и другие.

По традиции Tbilisi Fashion Week проходит в столице Грузии дважды в год, весной и осенью. В этом году мероприятие прошло при поддержке Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, Министерства культуры и охраны памятников Грузии, а также мэрии Тбилиси.

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