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Из министерства обороны Грузии уволили всех советников

18:32, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Все шесть советников министра обороны Грузии уволены в ходе структурной реорганизации в оборонном ведомстве. Об этом сам Леван Изория сообщил сегодня журналистам, подводя промежуточные итоги реформ в Минобороны.

Реорганизация в министерстве обороны Грузии началась 19 декабря 2016 года и завершится в январе 2017 года.

В министерстве обороны было принято решение упразднить институт советников как таковой. Отныне глава грузинского оборонного ведомства будет советоваться с главой Генштаба ВС Грузии бригадным генералом Владимиром Чачибая и его заместителями.

«Сегодня у меня нет ни одного советника. Их нет и у главы Генштаба, а до этого было пять. У заместителей тоже были советники. Когда мы подсчитали, выяснили, что сумма заработной платы советников составляла приблизительно 400 тысяч лари (более 150 тысячи долларов). Институт советников был не только у Генштаба, но и у отдельных подразделений. Было принято решение об его упразднении в целом», — сказал министр.

«Глава Генштаба вместе с армией был почти везде, где должен был быть грузинский военный. Он и члены его команды получили лучшее образование в странах Запада. И если я с кем-то посоветуюсь, то в первую очередь, с ними», — добавил министр.

Помимо советников, структурные изменения коснулись и других подразделений министерства обороны.

В общей сложности с занимаемых должностей были уволены и перенаправлены в распоряжение отдела кадров 76 офицеров, 88 капралов и сержантов, в том числе и 77 сотрудников военной полиции.

Минобороны Грузии выплатило уволенным сотрудникам одноразовую денежную компенсацию. Общая сумма компенсации составила 5,19 миллионов лари (порядка 2 миллионов долларов).

Лейтенанты и старшие лейтенанты получили по 10 тысяч лари (более 37 тысяч долларов), капитаны – 14 тысяч лари (более 5,2 тысяч долларов), майоры – 18 тысяч лари (более 6,7 тысяч долларов), вице-полковники – 23 тысячи лари (более 8,6 тысяч долларов), полковники – 29 тысяч лари (более 10 тысяч лари).

Министр сообщил, что еще 209 офицеров уволились из рядов армии по собственному желанию.

«В будущем году мы планируем ввести тесты для проверки квалификации офицеров, в том числе и по физической подготовке, соответственно, господа офицеры сами приняли решение не продолжать военную службу и взамен получить компенсацию», — отметил глава грузинского оборонного ведомства.

Кроме военных под сокращение попали и гражданские лица, трудоустроенные в оборонном ведомстве. В распоряжение кадров переведены 502 гражданских лица.

«Говоря о стандартах НАТО, следует помнить, что в странах-членах НАТО военные батальоны укомплектованы военными, а не гражданскими лицами. Если мы хотим приблизиться к этим стандартам, то должны сформировать такие же структуры», — заключил Леван Изория.

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