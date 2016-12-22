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Из министерства образования Грузии уволят около 250 человек

12:37, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. В результате реорганизации из министерства образования и науки Грузии будут уволены около 250 человек. Об этом министр образования Александр Джеджелава сообщил в передаче «360 градусов» на канале «Палитраньюс».

По словам министра, в каждом из 73 районных образовательных ресурс-центров в настоящее время работает по одному юристу. После реорганизации их останется 36-37 человек.

«Нет необходимости держать отдельного юриста в каждом ресурс-центре и мы решили сократить их количество», — сказал Джеджелава.

Также с целью экономии Джеджелава планирует периодически пользоваться услугами интернет-компаний вместо штатных веб-специалистов. Реорганизация также коснется региональных представителей службы аудита. Не исключено и увольнение работников из аппарата министра.

На вопрос журналиста, сколько у министра на сегодняшний день советников и коснется ли их реорганизация, Джеджелава ответил, что советников у него нет и в случае необходимости ему помогают заместители, руководители департаментов и специалисты ведомства.

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