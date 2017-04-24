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Из-за непогоды энергослужбы в регионах Грузии работают в чрезвычайном режиме

19:36, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Техническая служба компании Energo-Pro Georgia, которая снабжает электроэнергией 70% территории Грузии, продолжает работать в чрезвычайном режиме.

Компания восстановливает подачу света в тех районах, где провода были оборваны в результате ураганного ветра, который за последние два дня нанес значительный ущерб регионам Грузии.

Как уже сообщалось, сильный ветер повалил деревья, снес крыши домов и повредил линии электропередач. В результате без света остались несколько тысяч абонентов. Не обошлось без жертв – один  человек погиб в Озургети, пытаясь починить крушу дома. Еще один оказался в больнице, после того, как на его машину упало дерево.

«Электроэнергия стабильно подается региональным центрам Грузии. Из-за сильного ветра, электричество ограничено подается части абонентам в Гурии, Самегрело и Аджарии. К этому времени энергоснабжение восстановлено в большинстве селах», — говорится в заявление компании.

Непогода нанесла компании Energo-Pro Georgia довольно большой ущерб, однако вовремя удалось мобилизовать необходимый материал и оперативно начать восстановительные работы на местах повреждения, отмечают в компании.

Между тем синоптики прогнозируют сегодня сильный ветер, дождь, а в высокогорье снег.  В высокогорных районах страны есть опасность схода лавин и метель. На черноморском побережье Грузии шторм 4-5 баллов. Возможно значительное повышения уровня воды в реках.

 

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