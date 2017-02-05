Из-за непогоды на дорогах Грузии продолжают действовать ограничения
ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Департамент автомобильных дорог Грузии сообщает об ограничениях, которые действуют на дорогах страны 5 февраля из-за ухудшения погодных условий.
Из-за сильного снега и гололеда на 90-112 километре участка Ниноцминда-граница с Арменией автомобильной дороги Ахалцихе-Ниноцминда передвижение для всех типов транспорта разрешено только с противоскользящими цепями.
Аналогичная ситуация на 110-146 километре участка Родионовка (Паравана)-Ниноцминда автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Ниноцминда. Машины с двумя или более ведущими мостами могут передвигаться по указанным участкам свободно.
Ограничения действую и на дорогах в Западной Грузии.
В частности, из-за снега и гололеда на 1-22 километре автомобильной дороги Алпана-Цагери запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных автомобилей дорога свободна.
Аналогичный режим действует на:
20-40 километре дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили;
на перевале Накерала, 35-72 километре автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури;
30-118 километре дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
Для машин с двумя и более ведущими мостами на этих участках ограничений нет. Остальные машины пропускают только при наличии противоскользящих цепей.