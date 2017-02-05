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Из-за непогоды на дорогах Грузии продолжают действовать ограничения

16:27, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Департамент автомобильных дорог Грузии сообщает об ограничениях, которые действуют на дорогах страны 5 февраля из-за ухудшения погодных условий.

Из-за сильного снега и гололеда на 90-112 километре участка Ниноцминда-граница с Арменией автомобильной дороги Ахалцихе-Ниноцминда передвижение для всех типов транспорта разрешено только с противоскользящими цепями.

Аналогичная ситуация на 110-146 километре участка Родионовка (Паравана)-Ниноцминда автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Ниноцминда. Машины с двумя или более ведущими мостами могут передвигаться по указанным участкам свободно.

Ограничения действую и на дорогах в Западной Грузии.

В частности, из-за снега и гололеда на 1-22 километре автомобильной дороги Алпана-Цагери запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных автомобилей дорога свободна.

Аналогичный режим действует на:

20-40 километре дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили;

на перевале Накерала, 35-72 километре автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури;

30-118 километре дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.

Для машин с двумя и более ведущими мостами на этих участках ограничений нет. Остальные машины пропускают только при наличии противоскользящих цепей.

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