Из-за опасности лавин закрыта дорога из Грузии в РФ
ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Дорога, ведущая к грузино-российской границе через КПП «Казбеги-Верхний Ларс», закрыта из-за опасности схода снежных лавин.
При этом участок Гудаури–Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт для передвижения всех видов транспорта.
Как сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузи, движение будет восстановлено после того, как режим лавиноопасности отменят.