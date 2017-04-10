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Из-за опасности лавин закрыта дорога из Грузии в РФ

11:00, Апрель 10, 2017

 

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия.   Дорога, ведущая к грузино-российской границе через КПП «Казбеги-Верхний Ларс», закрыта из-за опасности схода снежных лавин.

При этом участок Гудаури–Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт для передвижения всех видов транспорта.

Как  сообщили в  департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузи,  движение будет восстановлено после того, как  режим лавиноопасности отменят.

 

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