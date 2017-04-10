Из-за опасности лавин закрыта дорога из Грузии в РФ

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. В государственной школе №50 в столице Греции Афинах началось осуществление пилотной программы по изучению грузинского языка. Программа была специально разработана для грузинских учеников греческих школ. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в министерстве иностранных дел. Как сообщается на официальном сайте МИД Грузии, на территории Греции проживает около 200 тысяч граждан Грузии