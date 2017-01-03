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Из-за пиротехники в Тбилиси пострадали больше 50 человек

15:38, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. В новогодние дни из-за взрывов пиротехники в Тбилиси пострадали 54 человека, из них двоим ампутировали пальцы на руках. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в Тбилисском центре неотложной скорой помощи.

Речь идет о вызовах скорой помощи с 22 часов 31 декабря до 10 утра 3 января.

«Двум пациентам ампутировали пальцы на руках, они были совершеннолетними, их госпитализировали. В остальных случаях врачам пришлось лечить ожоги разных частей тела», — сообщили в центре.

Самой частой причиной вызова бригад скорой помощи в столице в новогодние дни была алкогольная интоксикация. Ее получили 414 человек, из них 116 пришлось госпитализировать.

Из-за пищевой интоксикации пострадали 62 человека. Из них 23-х госпитализировали.

В центре отметили, что предоставленные данные вряд ли полностью отражают статистику несчастных случае в новогодние дни, так как некоторые пострадавшие могли не обращаться в скорую помощь, а самостоятельно обратится в медицинские учреждения или же получить помощь в домашних условиях.

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