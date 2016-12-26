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Из-за снега и гололеда в Грузии действуют ограничения на дорогах

12:02, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. Из-за интенсивного снегопада и гололеда по-прежнему действует специальный режим на ряде магистралей, в том числе на Военно-грузинской дороге, ведущей в Россию.

На участке Млета-Ларс центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение с прицепом и полуприцепом. Для других машин дорога свободна.

На участке Гудаури – Коби той же автомагистрали движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям, автобусы вместимостью более 30 мест могут ездить в тоннелях в одностороннем режиме. А на 134-135 километре в Дарьяльском ущелье запрещена остановка транспорта.

На 1-97 километре автомагистрали Хашури-Ахалцихе-Вале, которая ведет к границе с Турцией, запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместительностью 30 и более мест. Для остального вида транспорта движение свободно.

Аналогичный режим действует на 35-65 километре дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, а также на 1-22 километре трассы Алпана-Цагери.

На 30-188 километре (Джвари-Ушгули) автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, атакже 88-125 километре дороги Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет. Остальные машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.

На 87-106 километре автомагистрали Батуми-Ахалцихе машины пропускают только при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно.

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