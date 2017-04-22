Из-за ураганного ветра в центре Тбилиси обрушилась часть скалы
Фото: Анна Берукашвили/«Имеди»
ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Скала обрушилась на проезжую часть в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Имеди».
Это произошло из-за того, что шквальный ветер с корнями вырвал несколько деревьев у подъема к Площади героев на правой набережной Куры.
В настоящее время подъем на проспект царицы Тамар по набережной Гейдара Алиева частично перекрыт. Движение осуществляется в одностороннем режиме.
На месте работают городские службы, которые освобождают проезжую часть от камней и веток.
Скорость ветра в Тбилиси сегодня достигает 20-25 метров в секунду, в пригороде — 30 метров в секунду.