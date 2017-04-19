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Изория: Франция внесет еще больший вклад в строительство обороны Грузии

14:09, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Франция остается стратегическим союзником Грузии и внесет еще больший вклад в строительство нашей обороны. Об этом заявил сегодня министр обороны Грузии Леван Изория, находящийся в Париже с рабочим визитом.

Министра обороны Грузии принял французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. В ходе встречи были обсуждены вопросы поставок в Грузию французской системы ПВО, а также участия Франции в обеспечении безопасности Черного моря.

Изория сообщил, что Грузия планирует переподготовить специалистов по противовоздушной обороне в рамках контракта, заключенного с Францией.

«Вместе с министром обороны Франции мы запланировали конкретный план сотрудничества, который, в первую очередь, касается усиления системы воздушной обороны в Грузии. Вам известно, что мы хорошо выполняем условия контракта. А сегодня мы обсудили следующий этап условий, предусмотренных контрактом. В частности, планируем переподготовку наших специалистов для дальнейшего использования этой оборонительной системы», — сказал Леван Изория после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом.

На прошлой неделе Изория заявил в парламенте Грузии, что министерство обороны планирует переподготовить до 37 человек, которые будут специализироваться на работе с французской системой ПВО.

Министр обороны также сообщил, что в 2017 году Франция, как и в прошлом году, планирует направить в Черное море свое военное судно. В последний раз французский военный корабль посещал грузинский порт Батуми в октябре 2016 года. Это был боевой корабль ВМС Франции типа корвет Premier maitre l’Her.

«Динамика со стороы Франции растет, в частности, в этом году в Черное море в этом году планируется направить очередной корабль, что будет служить повышению обороноспособности Грузии. Франция остается нашим стратегическим союзником и внесет еще больший вклад в дело строительства нашей обороны», — сказал Изория.

Глава грузинского оборонного ведомства отметил и особый вклад, внесенный Францией в развитие Школы горной подготовки Сачхере в регионе Имерети, которую основали в 2004 году. Разработкой курса обучения военной школы занимается Центр горной подготовки Франции.

«Мы также запланировали тесное сотрудничество в сфере образования. С точки зрения военного образования у нас есть очень успешные офицеры, которые получили образование во Франции. Очень успешной является и Школа горной подготовки Сачхере. Там получают образование и иностранные военнослужащие. Франция и ее действующий министр обороны сыграли большую роль в основании и в деле развития этой школы», — подчеркнул Изория.

В конце встречи Леван Изория ознакомил своего французского коллегу с программой 11-й Конференции по безопасности и обороне, которая пройдет в октябре 2017 года в Грузии. На форум приглашена делегация высокого уровня из Франции.

Два соглашения о закупках во Франции системы противовоздушной обороны летом 2015 года подписала экс-министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. Документ секретный, однако по данным грузинских СМИ, Франция предоставит Грузии зенитные ракетные комплексы типа VL MICA и мобильные радиолокационные станции.

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