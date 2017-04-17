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Израиль с сегодняшнего дня ужесточает правила для соискателей убежища из Грузии

11:13, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила для граждан Грузии, которые являются соискателями политического убежища в Израиле. Власти Израиля с 17 апреля будут депортировать граждан Грузии сразу же после отказа в предоставлении убежища, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Грузии.

В конце февраля Израиль внес Грузию в список безопасных стран, что означает что, заявления, представленные гражданами Грузии для получения убежища (если нет реальной причины), не будут удовлетворены.

«По решению министра внутренних дел, в связи с признанием Грузии «безопасной страной» с 17 апреля задействованы новые регуляции. Согласно этим регуляциям, заявки граждан Грузии, которые обратятся за предоставлением убежища в службу населения и иммиграции будут рассматриваться в ускоренном порядке, а в отношении граждан, получивших отказ, незамедлительно начнутся процедуры депортации», — говорится в сообщении.

Эта мера обусловлена тем, что граждане Грузии после получения отказа в убежище нелегально оставались в стране, вместо того чтобы в течение семи дней покинуть территорию государства Израиль, поясняет грузинское внешнеполитическое ведомство.

С марта 2014 года между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, обратный билет, забронированная гостиница, адрес родственников или другое место проживание, страховка и деньги на проживание.

Посол Израиля в Грузии Шабтай Цур в одном из интервью заявил, что в 2016 году 80% грузинских граждан, прибывших в Израиль, остались в стране нелегально.

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