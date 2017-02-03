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Каха Самхарадзе назначен губернатором региона Шида Картли

13:04, Февраль 3, 2017

 

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия.  По распоряжению правительства Грузии, государственным уполномоченным-губернатором региона Шида Картли назначен Каха Самхарадзе.

Регион расположен в центральной части Грузии и граничит с оккупированным Цхинвальским регионом. Административный центр Шида Картли — город Гори.

По информации администрации правительства, Каха Самхарадзе в 2014-2015 годах был первым заместителем главы Тетрицкаройского муниципалитета. В разное время занимал ответственные должности на строительстве проектов нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также был менеджером гуманитарной программы, профинансированной USAID.

Высшее образование новый губернатор Шида Картли получил в в Аграрном университете Грузии.

Каха Самхарадзе  входит в партийный список правящей партии «Грузинская мечта» под номером 128.

Самхарадзе сменит  Иосифа Окромелидзе, который был губернатором  несколько месяцев.  До Окромелидзе губернатором был Гурам Мачарашвили – он покинул пост в связи с тем, что был избран в парламент  девятого созыва по списку правящей партии «Грузинская мечта».

 

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