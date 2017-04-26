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Как правильно подобрать грузинские вина к хачапури и хинкали?

11:29, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Вино может отлично дополнить и подчеркнуть вкус еды, но лишь правильно подобранный напиток способен раскрыть все вкусовые особенности и акценты блюда.

Правило «красное к мясу, белое к рыбе» действует до сих пор, но мир винно-гастрономических сочетаний гораздо разнообразней и сложнее, когда речь заходит о грузинской кухне.

Портал AllWine рассказывает о нескольких важных правилах и принципах сочетания вина и еды, которые помогут сделать ваши застолья в Грузии изысканнее и приятнее.

Известно, что к хинкали гораздо больше вина подходят чача, водка или пиво. Если это блюдо вы хотите совместить с вином, то наиболее уместно здесь будет интенсивное крепкое белое. В то же время в Кахетии лучшим дополнением к хинкали считают Ркацители из квеври.

С трудностями можно столкнуться и во время подбора вин к грузинской выпечке, поскольку такие блюда далеко не однообразны.

Разного рода хачапури, приготовленные из дрожжевого теста (ачма, имеретинский, мегрельский, аджарский, слоеный и др.), содержат большое количество сыра, поэтому к ним подойдет вина из имеретинского сорта Цоликаури, неплох будет и картлийский «Чинури».

К традиционным блюдам того или иного региона подают именно местные вина.

Отдельного упоминания заслуживают рачинские лобиани с ветчиной. Здесь знатоки советуют придерживаться так называемого «регионального» принципа и сочетать их с рачинской «Хванчкарой».

Долго размышлять над тем, что подойдет к мтиульским каде и пхловани (лепешка из дрожжевого теста со шпинатом) не придется – отдайте предпочтение кахетинскому Ркацители. В целом, это универсальный сорт винограда и изготовленное из него вино сочетается со многими грузинскими традиционными блюдами.

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