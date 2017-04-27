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Каладзе надеется отговорить КазТрансГаз от арбитражного суда против Грузии

13:43, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Министр энергетики Грузии Каха Каладзе надеется на то, что в результате переговоров с казахской газотранспортной компанией «КазТрансГаз» дело не дойдет до арбитражной тяжбы.

«КазТрансГаз» на днях внесла иск против правительства Грузии в международный арбитражный суд Лондона (LCIA) с требованием вернуть ее дочерней компании «КазТрансГаз-Тбилиси» 130 миллионов долларов, которые компания инвестировала в страну и 50 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.

«Мы получили сообщение в связи с арбитражем. Соответственно, мы готовимся, готовим документацию. Мы максимально защитим наши позиции, но дело может и не дойти до тяжбы. Возможно, состоятся переговоры. Это все в ближайшем будущем станет известно общественности», — сказал Каладзе журналистам.

Также путем переговоров Каладзе надеется не доводить до суда претензии еще одной энергетической компании — «Интер РАО», дочерние компании которой обеспечивают Тбилиси электроэнергией.

Нидерландские структуры Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V. — дочерние компании «Интер РАО», направили письма на имя президента, министров иностранных дел, юстиции и энергетики Грузии с уведомлением об инвестиционном споре по поводу компенсации инвестиций в связи с обесцениванием лари.

Silk Road владеет 75,11% компании тбилисских электросетей «Теласи» — пакет был куплен у правительства Грузии в 1998 году. Другая компания – Gardabani, в 2011 году стала владельцем 100% акций двух ГЭС — «Храми-1» и «Храми-2».

Последний раз потребительский тариф на электроэнергию в Тбилиси повышал в сентябре 2015 года, когда курс лари составлял 2,3 GEL/$. На сегодняшний день курс валюты составляет 2,4 GEL/$.

ООО «КазТрансГаз-Тбилиси» было создано АО «КазТрансГаз» в 2006 году после заключения меморандума о снабжении газом столицы Грузии и прилегающих районов с министерством экономического развития Грузии 26 декабря 2005 года.

В течение 2006-2009 годов АО «КазТрансГаз» в общей сложности инвестировало в развитие своей тбилисской компании около 130 миллионов долларов.

С марта 2009 года в связи с крупной кредиторской задолженностью в компании «КазТрансГаз-Тбилиси» по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии был назначен специальный управляющий. Кредиторская задолженность компании «КазТрансГаз-Тбилиси» составляла на тот момент более 80 млн. лари (более 32,3 миллионов долларов), из которых 68 млн. лари (27,5 миллионов долларов) — долг перед Корпорацией нефти и газа Грузии за поставки природного газа.

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