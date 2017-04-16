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Каладзе о продаже «Милана»: Большое спасибо Берлускони за то, что он сделал для футбола

13:09, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе прокомментировал продажу бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони футбольного клуба «Милан».

Каладзе играл в итальянском «Милане» с 2001 по 2010 год. За защитника было заплачено 16 миллионов евро, таким образом он стал самым дорогим футболистом Грузии в истории.

«Бескрайние благодарен президенту Берлускони за то, что он сделал для того, чтобы войти в историю мирового футбола. Он создал удивительную команду. Для меня является большой честью то, что я был частью этой команды. «Милан» в моем сердце», — написал Каладзе в своем инстаграме. В посте политик также разместил фотографию с Берлускони, который руководил футбольным клубом более 30 лет.

Принадлежащая Берлускони компания Fininvest закрыла сделку по продаже 99,93% акций футбольного клуба «Милан», контролируемому пулом китайских инвесторов — холдингу Rossoneri Sport Investment Lux, 13 апреля.

В общей сложности за акции «Милана» новые владельцы выплатили 740 миллионов евро, в том числе погасив долги клуба на 220 миллионов евро.

Во главе группы китайских инвесторов, к которой должен перейти «Милан», стоит основатель поисковой системы Baidu Робин Ли, занимающий четвертое место в списке богатейших людей Китая.

После того, как было объявлено о продаже, в официальном твиттере футбольного клуба опубликовали письмо Сильвио Берлускони с пожеланием успехов футболистам, сотрудникам клуба и болельщикам.

«Милан» был основан в 1899 году и уже в 1901 году завоевал титул чемпиона Италии. С тех пор «Милан» побеждал в чемпионате еще 17 раз, а кроме того, пять раз завоевывал Кубок Италии и семь раз брал Суперкубок Италии. В 1963 году «Милан» стал первым итальянским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов, победив в финале португальскую «Бенфику», и с тех пор еще неоднократно побеждал в крупнейших международных турнирах.

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