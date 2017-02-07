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Карасин собирается обсудить с Абашидзе дело спецназовца Гии Церцвадзе

18:54, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе оказался не готов обсуждать вопрос о задержанном в Киеве по запросу России через Интерпол грузинском спецназовце Гие Церцвадзе.

Сегодня перед встречей с Зурабом Абашидзе в Праге заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин завил грузинским журналистам, что собирается поговорить о деле Гии Церцвадзе.

«С делом Церцвадзе я знаком и будут говорить сегодня об этом вопросе. Дело касается криминального преступления, которое он совершил на территории России в 2003 году. Документация у нас есть. Мы не отправляем безосновательные требования в Интерпол», — сказал Карасин.

Он отметил, что на сегодняшней встрече собирается «обменятся аргументами, так как это гуманитарный вопрос».

«Обвинения, розыск, все подобные темы, которые касаются людей, относятся к гуманитарной сфере. У нас есть источники, мы владеем информацией. Что касается охоты на грузинских военных, такое не происходит. Мы проводим расследования по криминальным делам, которые, к сожалению, совершены на территории России или Грузии», — подчеркнул российкий дипломат в беседе с грузинскими журналистами.

По словам Карасина, в Грузии находится человек, в выдаче которого заинтересованы российские власти.

«В Грузии находится некий Лакаев, который обвиняется в убийстве российского дипломата и его супруги в Абхазии. Он сейчас в заключении и отбывает наказание, однако, мы будем говорить и об его деле», — сообщил дипломат.

Между тем Зураб Абашидзе заявил журналистам, что не готовился к темам, о которых упомянул Григорий Карасин.

«Это не предусмотрено повесткой дня, но я выслушаю аргументы. Этот вопрос следует обсуждать по существу и детально, для этого есть соответствующие ведомства», — сказал Абашидзе. «Наш принцип – не передавать собственных граждан другим государствам», — подчеркнул грузинский дипломат.

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