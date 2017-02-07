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Карасин связывает отмену виз для Грузии с восстановлением дипотношений

18:17, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сегодня ответил на вопрос грузинских журналистов, собирается ли Россия отменять визы для Грузии на фоне того, что Европарламент уже поддержал визалиберализацию для грузинских граждан.

«Что касается Грузии и России. Мы не имеем ничего против безвизового режима для грузинских граждан, но у нас нет дипломатических отношений, а эти две темы взаимосвязаны. В этом направлении необходимо работать», — заявил Карасин, который сегодня в Праге встречается со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.

Российский дипломат назвал «позитивным фактом» решение Европарламента поддержать визалиберализацию для Грузии, которой граждане Грузии смогут пользоваться уже с апреля.

«Грузия пять лет шла к достижению этого результата. Грузия выполнила все задания Евросоюза… Мы идем своим планом, отношения Грузии и России развиваются по другой системе и в другой атмосфере», — подчеркнул Карасин.

При этом российский дипломат заявил, что российская сторона поставит вопрос перед Евросоюзом о снятии ограничений и для граждан Абхазии и Южной Осетии для получения европейских виз.

«Мы надеемся, что Евросоюз снимет ограничения и в отношении граждан Абхазии и Южной Осетии, так как Европа им вообще не предоставляет виз, мотивируя тем, что они не являются гражданами Грузии, но такой подход нельзя назвать гуманным», — сказал Карасин.

В свою очередь Зураб Абашидзе заявил, что не видит связи между введением безвизового режима и дипломатическими отношениями между Россией и Грузией.

«Мы не видим прямой связи между восстановлением дипломатических отношений и отменой визового режима или упрощением этого режима. Подтверждением этому является тот факт, что мы отменили визовый режим для граждан России без каких-либо дипломатических отношений»,- сказал Абашидзе журналистам.

Дипломат добавил, что в прошлом году власти России облегчили визовый режим для граждан Грузии, а вопрос полного упразднения визового режима является прерогативой российской стороны.

Встречи Карасина и Абашидзе в Праге проходят в формате неформального диалога Грузии и России после разрыва дипломатических отношений между странами в 2008 году. Переговоры не предусматривают обсуждение политических вопросов.

На сегодняшних переговорах в Праге дипломаты планируют обсудить вопросы торговли, экономики, транспорта и энергеики.

В частности, будет рассмотрено соглашение по мониторингу товарооборота на грузино-российской границе.

Двустороннее соглашение об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота правительства России и Грузии подписали 9 ноября 2011 года в Женеве. Стороны договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данными.

Переговоры проходят с участием швейцарской компании SGS, которой предстоит на практике осуществлять мониторинг грузов на российско-грузинской границе, в том числе на неконтролируемых официальным Тбилиси участках грузино-российской границы – через реку Псоу (на административной границе с Абхазией) и через Рокский тоннель (на административной границе с Южной Осетией).

«Мы обязательно рассмотрим договор о таможенном контроле. Мы уже давно завершили все подготовительные этапы еще весной прошлого года, сейчас и российская сторона должна завершить работу над соответствующим контрактом. Им нужно выяснить два-три вопроса, в чем нам помогают наши швейцарские коллеги. Надеюсь, результат будет», — сказал Абашидзе в эфире телекомпании «Рустави 2».

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