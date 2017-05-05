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Казахи построят оздоровительный центр на горном грузинском курорте Шови

19:21, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Казахский инвестор планирует построить современный оздоровительный центр на высокогорном курорте Шови – это известное своими целебным климатом место расположено в горном Онском районе, в регионе Рача.

Шови — самый высокогорный бальнеологический курорт Грузии и расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря. В минеральных источниках села есть целебная вода нескольких видов.

О намерении построить в Шови современный оздоровительный центр на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили сообщил генеральный директор компании «Евразия Инвест» Темиржан Мейрамбеков.

«В случае необходимости премьер-министр обещал казахскому инвестору поддержку государства», — отмечено в сообщении пресс-службы правительства.

В собственности казахской компании на данном этапе находится комплекс «Пансионат Мамисони» на территории курорта Шови, реконструкция которого является частью проекта строительства современного оздоровительного центра.

По словам инвестора, после окончания строительства дороги к Шови и открытия аэропорта в городе Амбролаури, поток туристов в регион Рача резко увеличился, а строительство оздоровительного центра в Шови еще больше будет способствовать этому процессу.

Аэропорт в городе Амбролаури официально открылся в январе 2017 года. Длина аэродрома составляет 1,1 километра, ширина — 30 метров. Площадь терминала 600 квадратных метров и он одновременно может принимать до 50 пассажиров.

Регулярные рейсы позволяют в любое время года добраться из Тбилиси в Амбролаури, так же как и в обратном направлении, менее чем за час, что очень важно для местных жителей и туристов. На машине дорога в высокогорный край занимает от 4 до 5 часов.

Минеральные воды Шови лечат заболевания дыхательных органов, нервной системы и пищеварительного тракта. На курорте действуют санатории, дома отдыха и SPA-салоны.

Курорт Шови появился благодаря врачу Шамше Лежава, который родился в грузинском селе Цкадиси, а медицинское образование получил в Вене в 1905-1910 годах. После учебы врач посетил известные европейские курорты Давос, Баден, Апанды, Валензее и затем вернулся в родную Грузию, чтобы создать на родине курорт, который ни в чем не уступает европейским.

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