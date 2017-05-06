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Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines увеличит число полетов в Грузию

15:55, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines увеличит число полетов в Грузию и охватит все три международных аэропорта страны – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

SCAT Airlines, самолеты которой в настоящее время летают в грузинскую столицу, в ближайшее время запустит регулярные авиарейсы из Актау в Кутаиси, а также возобновит полеты в Аджарию, сообщает министерство экономики Грузии.

Рейсы Актау-Кутаиси-Актау начнут выполняться с 22 мая. До конца лета они будут осуществляться с частотой два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Рейсы Актау-Батуми-Актау будут выполняться со 2 июня до конца летнего сезона с частотой четыре раза в неделю — по средам, пятницам, и в выходные дни.

Все полеты будут осуществлять воздушные судна Boeing B737.

Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии уже выдало казахстанской авиакомпании разрешение на полеты по указанным направлениям.

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