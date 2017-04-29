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Келли: Со дня восстановления независимости США и Грузия остаются надежными партнерами

17:11, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Со дня восстановления независимости и до настоящего времени Грузия и США остаются партнерами и сотрудничают очень тесно, сказал американский посол Ян Келли на форуме по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Мероприятие прошло сегодня в резиденции на улице Атонели, здание которой раньше занимало посольство США. Во встрече приняли участие президент Георгий Маргвелашвили, премьер Георгий Квирикашвили, члены правительства, а также бывшие послы США в Грузии.

Ян Келли уделил особое вниманию будущему грузино-американских отношений.

«Мы празднуем то, что с момента восстановления независимости Грузии до сегодняшнего дня наше сотрудничество оставалось очень тесным. Я искренне рад, что на этом мероприятии присутствуют трое из четырех послов, которые служили в Грузии. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы говорить об успехах, достигнутых вместе, и наметить планы на будущее», — сказал Келли.

Бывший посол США в Грузии Кеннет Спенсер, в свою очередь, говорил о демократических переменах в стране.

«Ваша страна стала более развитой и сильной. Я рад, что вижу укрепление демократических институтов. Грузия и США имеют надежное партнерство, которое основывается на общих ценностях», — отметил Спенсер.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах обороны, безопасности, экономики, образования.

В 2009 году Грузия и США подписали Хартии стратегического партнерства. В рамках Хартии в июне того же года создали четыре рабочие группы по ряду направлений. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

В связи с празднованием годовщины установления дипломатических отношений посольство США проводит в Грузии «Дни Америки» — различные мероприятия проходят в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Телави.

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