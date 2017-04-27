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«Кино свободных людей»: в Грузии стартует фестиваль «Украина в фокусе»

10:00, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. «Кино свободных людей» — под таким названием сегодня в Тбилиси открываются Дни украинского кинематографа или кинофестиваль «Украина в фокусе».

Фестиваль украинского кино проходит в Тбилиси уже в третий раз и каждый раз собирает любителей разных возрастов и национальностей. Кинопоказы продлятся три дня – до 30 апреля.

Показы фильмов пройдут в кинотеатре «Амирани» (улица Костава №36). Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими и грузинскими субтитрами.

Посещение всех кинопоказов – свободное.

Кинофестиваль откроет драма Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы» (2016). В продолжение фестиваля публика также увидит фильмы «Моя бабушка Фанни Каплан» Алены Демьяненко, «#SELFIEPARTY» Любомира Левицкого, «Украинские шерифы» Романа Бондарчука, «Слуга народа 2» Алексея Кирющенко и другие.

Подробную афишу кинофестиваля можно посмотреть здесь.

«В этом году в программу фестиваля вошли современные фильмы различных жанров. Мы надеемся, что каждый зритель сможет посетить интересный ему показ и окунуться в мир украинского кино», — цитирует организатора фестиваля Марию Москаленко в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Кинофестиваль подготовил для аудитории в Тбилиси отдельный сюрприз.

«29 апреля в 20:00 любители этого жанра смогут увидеть короткометражные фильмы – работы-победители Одесского международного кинофестиваля. Это картины «Вдали» Екатерины Горностай, «Гвоздь» Филиппа Сотниченко, «Мужская работа» Марины Степанска и «В Манчестере шел дождь» Антонио Лукича», — говорится в сообщении организаторов.

Кроме того, как отмечает грузинский киноцентр, фестиваль украинского кино не оставил без внимания и детскую аудиторию.

В рамках мероприятия состоится показ современного анимационного фильма «Микита Кожум’яка» Манука Депояна (на украинском языке). Выход мультфильма в мировой прокат состоялся в 2016 году и его уже увидели около 165 тысяч зрителей.

На кинофестивале, кроме показов, также пройдут мастер-классы украинских кинематографистов.

28 апреля, в RadioCafe (улица Долидзе №2) все желающие смогут посетить несколько семинаров:

С кинооператором Ярославом Пилунским, который представит проект «Желтый автобус», посвященный культурно-образовательной коммуникации с детьми;

С директором киевского кинотеатра «Жовтень» Людмилой Горделадзе, которая расскажет о собственном опыте в сфере кино, а также о прокате национального и артхаусного кино;

Творческую встречу проведет актриса театра и кино, исполняющая главную роль в фильме «Гнездо орлицы», Римма Зюбина;

О том, как спланировать фестивальную стратегию фильма расскажет генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич;

О подводных камнях кампании, связанной с американской кинопремией «Оскар», на примере своего фильма «Украинские шерифы» расскажет режиссер Роман Бондарчук.

День мастер-классов завершит тема «Киноиндустрия» — это будет дискуссия с участием украинских продюсеров и Филиппа Ильенко, председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Организаторами фестиваля являются компании FX Film Georgia и JS Films, при поддержке Государственного агентства по вопросам кино Украины, посольства Украины в Грузии, министерства культуры и охраны памятников Грузии, Национального центра кинематографии Грузии, Одесского международного кинофестиваля, а также компаний Solar Media Entertament и Arcadia Media House.

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