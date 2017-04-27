«Кино свободных людей»: в Грузии стартует фестиваль «Украина в фокусе»
ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. «Кино свободных людей» — под таким названием сегодня в Тбилиси открываются Дни украинского кинематографа или кинофестиваль «Украина в фокусе».
Фестиваль украинского кино проходит в Тбилиси уже в третий раз и каждый раз собирает любителей разных возрастов и национальностей. Кинопоказы продлятся три дня – до 30 апреля.
Показы фильмов пройдут в кинотеатре «Амирани» (улица Костава №36). Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими и грузинскими субтитрами.
Посещение всех кинопоказов – свободное.
Кинофестиваль откроет драма Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы» (2016). В продолжение фестиваля публика также увидит фильмы «Моя бабушка Фанни Каплан» Алены Демьяненко, «#SELFIEPARTY» Любомира Левицкого, «Украинские шерифы» Романа Бондарчука, «Слуга народа 2» Алексея Кирющенко и другие.
Подробную афишу кинофестиваля можно посмотреть здесь.
«В этом году в программу фестиваля вошли современные фильмы различных жанров. Мы надеемся, что каждый зритель сможет посетить интересный ему показ и окунуться в мир украинского кино», — цитирует организатора фестиваля Марию Москаленко в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Кинофестиваль подготовил для аудитории в Тбилиси отдельный сюрприз.
«29 апреля в 20:00 любители этого жанра смогут увидеть короткометражные фильмы – работы-победители Одесского международного кинофестиваля. Это картины «Вдали» Екатерины Горностай, «Гвоздь» Филиппа Сотниченко, «Мужская работа» Марины Степанска и «В Манчестере шел дождь» Антонио Лукича», — говорится в сообщении организаторов.
Кроме того, как отмечает грузинский киноцентр, фестиваль украинского кино не оставил без внимания и детскую аудиторию.
В рамках мероприятия состоится показ современного анимационного фильма «Микита Кожум’яка» Манука Депояна (на украинском языке). Выход мультфильма в мировой прокат состоялся в 2016 году и его уже увидели около 165 тысяч зрителей.
На кинофестивале, кроме показов, также пройдут мастер-классы украинских кинематографистов.
28 апреля, в RadioCafe (улица Долидзе №2) все желающие смогут посетить несколько семинаров:
С кинооператором Ярославом Пилунским, который представит проект «Желтый автобус», посвященный культурно-образовательной коммуникации с детьми;
С директором киевского кинотеатра «Жовтень» Людмилой Горделадзе, которая расскажет о собственном опыте в сфере кино, а также о прокате национального и артхаусного кино;
Творческую встречу проведет актриса театра и кино, исполняющая главную роль в фильме «Гнездо орлицы», Римма Зюбина;
О том, как спланировать фестивальную стратегию фильма расскажет генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич;
О подводных камнях кампании, связанной с американской кинопремией «Оскар», на примере своего фильма «Украинские шерифы» расскажет режиссер Роман Бондарчук.
День мастер-классов завершит тема «Киноиндустрия» — это будет дискуссия с участием украинских продюсеров и Филиппа Ильенко, председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Организаторами фестиваля являются компании FX Film Georgia и JS Films, при поддержке Государственного агентства по вопросам кино Украины, посольства Украины в Грузии, министерства культуры и охраны памятников Грузии, Национального центра кинематографии Грузии, Одесского международного кинофестиваля, а также компаний Solar Media Entertament и Arcadia Media House.