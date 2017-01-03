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Кинодраму «Жизнь Анны» покажут в кинотеатрах Тбилиси

18:17, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. Кинодраму 2016 года «Жизнь Анны», имевшую огромный успех на международных фестивалях, с 5 января покажут в кинотеатрах Тбилиси.

Фильм режиссера Нино Басилия можно будет увидеть в двух кинотеатрах Тбилиси – Cavea East Point и Amirani. Об этом сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.

Драма «Жизнь Анны» повествует о молодой матери-одиночке Анне, которая в надежде улучшить материальное положение, чтобы заботиться о своем ребенке-аутисте, решает поехать на заработки в США. Однако американское посольство не дает ей визу. Тогда отчаявшаяся женщина идет на большой риск: продает дом, чтобы заплатить неизвестному мужчине, который обещает сделать визу. Но он оказывается мошенником и это переворачивает жизнь Анны с ног на голову.

Главную роль в фильме «Жизнь Анны» играет актриса Эка Деметрадзе. Съемки ленты профинансировал Национальный киноцентр Грузии после победы в конкурсе среди полнометражных кинолент 2015 года.

Мировая премьера фильма «Жизнь Анны» состоялась в начале 2016 года в Швеции, на Гётеборгском международном кинофестивале. С тех пор картина объездила многие международные кинофестивали и была представлена на премию Ингмара Бергмана на Гетеборгском кинофестивале в 2016 году.

Среди наград ленты «Жизнь Анна» — Гран-при на Mallorca International Film Festival в Пальме-де-Майорке и на кинофестивале Cinema Jove в Испании, приз за лучшую режиссуру на Сахалинском кинофестивале «Край света» в России и на Arras Film Festival во Франции.

Режиссер, драматург, сценарист и писатель Нино Басилия – выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве. Автор до 25 документальных и короткометражных фильмов. Басилия — автор сценария 12-серийного фильма «Карусель» (телекомпания НТВ, Москва, 2004 г.), романов «Пластмассовый нерв» и «Страх», прозаического сборника «Аквариум», пьес «Лифтер» и «Мышь», а также сборника детских стихотворений «Я – маленький человек».

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