Коба Хабази: Что происходит в Нацдвижении, в чем суть проблемы

Интервью Политика

23:55, Декабрь 27, 2016

Что происходит в Нацдвижении, в чем суть проблемы?

Ответ на этот вопрос прост: соотношение сил внутри руководства партии даже приблизительно не отражает соотношения сил сторонников и противников «кабинетного курса» среди рядовых членов партии. То есть:

— в секретариате ЕНД это соотношение пять к одному в пользу «кабинетных лидеров».

— в политическом совете партии расклад сил приблизительно равный

— среди руководителей районных организаций партии, только 20% поддерживают «кабинетных лидеров»

— среди рядовых сторонников ЕНД уровень поддержки «кабинетных лидеров» не превышает и двух процентов

Откуда я это знаю? Всё просто, готовясь к съезду, наша команда встречалась со сторонниками ЕНД практически во всех регионах Грузии, и именно эти встречи дают мне основания делать вышеизложенные выводы. Вот вам и суть проблемы. Съезд, который состоится 20 января обязательно решит эту проблему, то есть партийное руководство будет реально представлять рядовых членов партии.