Коба Хабази: Что происходит в Нацдвижении, в чем суть проблемы
Что происходит в Нацдвижении, в чем суть проблемы?
Ответ на этот вопрос прост: соотношение сил внутри руководства партии даже приблизительно не отражает соотношения сил сторонников и противников «кабинетного курса» среди рядовых членов партии. То есть:
— в секретариате ЕНД это соотношение пять к одному в пользу «кабинетных лидеров».
— в политическом совете партии расклад сил приблизительно равный
— среди руководителей районных организаций партии, только 20% поддерживают «кабинетных лидеров»
— среди рядовых сторонников ЕНД уровень поддержки «кабинетных лидеров» не превышает и двух процентов
Откуда я это знаю? Всё просто, готовясь к съезду, наша команда встречалась со сторонниками ЕНД практически во всех регионах Грузии, и именно эти встречи дают мне основания делать вышеизложенные выводы. Вот вам и суть проблемы. Съезд, который состоится 20 января обязательно решит эту проблему, то есть партийное руководство будет реально представлять рядовых членов партии.
Коба Хабази, член политического совета Единого Национального движения