Главное
 |  |  | 

Интервью Политика

Коба Хабази: Что происходит в Нацдвижении, в чем суть проблемы

23:55, Декабрь 27, 2016

Картинки по запросу კობა ხაბაზი

Что происходит в Нацдвижении, в чем суть проблемы?

Ответ на этот вопрос прост: соотношение сил внутри руководства партии даже приблизительно не отражает соотношения сил сторонников и противников «кабинетного курса» среди рядовых членов партии. То есть:

— в секретариате ЕНД это соотношение пять к одному в пользу «кабинетных лидеров».

— в политическом совете партии расклад сил приблизительно равный

— среди руководителей районных организаций партии, только 20% поддерживают «кабинетных лидеров»

— среди рядовых сторонников ЕНД уровень поддержки «кабинетных лидеров» не превышает и двух процентов

Откуда я это знаю? Всё просто, готовясь к съезду, наша команда встречалась со сторонниками ЕНД практически во всех регионах Грузии, и именно эти встречи дают мне основания делать вышеизложенные выводы. Вот вам и суть проблемы. Съезд, который состоится 20 января обязательно решит эту проблему, то есть партийное руководство будет реально представлять рядовых членов партии.

Коба Хабази, член политического совета Единого Национального движения

 

 

 

 

Комментарии

151
Followers
40.8K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия