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Кобахидзе: Грузия не готова к двухпалатному парламенту

15:12, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что на данном этапе страна не готова сформировать систему двухпалатного парламента.

Согласно конституции Грузии, создание двухпалатного парламента напрямую связано с вопросом полного восстановления юрисдикции Грузии на территории всей страны, разъяснил Кобахидзе.

«Рассмотрение по этому вопросу, безусловно, должно состояться. Однако думаю, что на данном этапе Грузия не готова к тому, чтобы сформировать двухпалатную парламентскую систему. Мы рассмотрим это в формате комиссии и там примем соответствующее решение», — сказал Кобахидзе, который также является председателем государственной конституционной комиссии.

Конституционная комиссия приступила к работе на прошлой неделе, через два месяца после того, как новый парламент вступил в свои полномочия.

После того, как на последних выборах конституционное большинство в парламенте получила партия «Грузинская мечта», стал актуальным вопрос о возможностях правящей партии измененять законы, в том числе и конституцию.

Власти заявили, что изменения в конституцию будут внесены на основе консенсуса с разными политическими партиями и общественностью. В конституционную комиссию вошли 73 человека — представители разных ветвей власти, оппозиция, эксперты и неправительственные организации.

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