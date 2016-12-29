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Кобахидзе: Слова Иванишвили имеют для нас особую цену

18:08, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили консультирует председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Об этом сам спикер парламента сообщил в интервью телеканалу «Пирвели».

«Часто роль Бидзины Иванишвили в политических процессах преподносят неправильно. Разговоры о каком-то неформальном правлении и вмешательстве в политические процессы излишни. У нас есть отношения. Лично я в любое время с большим удовольствием получаю консультации и советы от господина Бидзины Иванишвили. Однако это устоявшееся у нас правило общения», — сказал Кобахидзе.

«Иванишвили является основателем «Грузинской мечты» и его слова имеют для нас особую цену», отметил глава парламента девятого созыва, в которой правящая партия получила конституционное большинство.

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