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Коллекционные монеты на тему грузинской лозы выпустят в июле

13:22, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Коллекционную монету на тему грузинской лозы номиналом в пять лари начнут выпускать в Грузии в июле этого года, сообщает Национальный банк страны.

2017 год объявлен во французской винодельческой провинции Бордо «годом Грузии» — именно к этому событию приурочен выпуск монеты. Центр мировой цивилизации вина в Бордо (Bordeaux’s Cité des civilisations du vin) весной 2017 года предоставит свое выставочное пространство Грузии как стране, которая является родиной вина и имеет древнейшие традиции виноделия.

Нацбанк Грузии откликнулся на это событие, сочтя, что выпуск коллекционной монеты будет содействовать популяризации страны и повышению узнаваемости культуры грузинского вина в мире.

Дизайн монеты был выбран путем открытого конкурса, его автором является Нино Гонгадзе. Чеканкой грузинских монет займется монетный двор Японии.

Главная композиция монеты — изображение золотистого квеври (глиняный кувшин) с красным вином. Вдоль кувшина идет изображение лозы, корни растения выгравированы на фактурной поверхности. На монете встречается надпись «Грузия» на грузинском и французском языках: საქართველო» и «GEORGIE», а также надписи «5 ლარი» (5 лари) и «2017».

На другую сторону монеты нанесли графическое изображение здания Центра мировой цивилизации вина в Бордо. Там можно увидеть следующие надписи: «L’EXPOSITION «VIGNOBLE INVITE» DE LA CITE DU VIN DE BORDEAUX», «LA GEORGIE — PREMIER INVITE».

Вес монеты – 15.50 грамм, диаметр – 33 миллиметра. В общей сложности будет выпущено 1,5 тысячи коллекционных монет на тему лозы.

Приобрести их можно будет в кассовом центре Национального банка Грузии и в музее денег в Кварели (Кахетия), а также через онлайн-магазин Нацбанка. Цена монеты пока не известна.

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