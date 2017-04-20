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«Конфликт в Грузии»: Доклад генсека СЕ получил беспрецедентную поддержку

12:40, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Комитет заместителей министров Совета Европы рассмотрел 15-й консолидированный отчет генерального секретаря Турбьерна Ягланда «Конфликт в Грузии». Документ, который обсуждался на 1284-м заседании комитета 19 апреля, охватывает период с октября 2016 года по март 2017 года.

Доклады Совет Европы наиболее важны с точки зрения информирования международного сообщества о событиях в оккупированных регионах Грузии и соблюдении Россией обязательств, взятых после войны 2008 года. Генсек СЕ обратил особое внимание на сложное положение, существующее на оккупированных территориях Грузии с точки зрения прав человека.

На заседании с речью выступил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который говорил о продолжающейся оккупации и шагах Москвы, служащих подготовкой аннексии грузинских территорий.

«Россия продолжает свою деструктивную политику, полностью игнорируя нормы и принципы международного права, о чем свидетельствует недавний визит главы МИД России в Абхазию», — отметил Залкалиани.

Замглавы МИД Грузии также напомнил участникам встречи о проведенных цхинвальскими властями «выборах» и «референдуме», рассказал об очередной волне паспортизации в Абхазии и закрытии пунктов пропуска на линии оккупации этого региона. Кроме того, Залкалиани выразил обеспокоенность в связи «соглашениями», которые в последнее время были подписаны российской стороной с оккупационными режимами.

Заместитель министра иностранных дел также информировал участников заседания о мерах, предпринимаемых правительством Грузии для укрепления доверия среди жителей оккупированных регионов. Он подчеркнул важность Женевских международных дискуссий для мирного разрешения конфликта.

15-й доклад «Конфликт в Грузии» получил беспрецедентную поддержку – почти три десятка государств подтвердили позицию по суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках международно-признанных границ. Они призвали Россию выполнить международные обязательства, возложенные на Москву, в том числе соглашение из шести пунктов о прекращении огня от 12 августа, а также обеспечить доступ наблюдателей миссии Евросоюза в оккупированные регионы Грузии, и взять обязательство о неприменении силы в отношении Грузии.

В общей сложности, 28 государств осудили агрессивные действия Москвы.

С заявлениями в поддержку Грузии выступили страны ЕС и ГУАМ, а также делегации Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Лихтенштейна, Исландии, Молдовы, Монако, Черногории, Норвегии, Турции, Украины, а также Македонии и Сан-Марино, которые присоединились к заявлению от имени ЕС.

Страны ГУАМ, в свою очередь, также поддержали продолжение в будущем практики представления отчетов генсека Совета Европы.

МИД Грузии приветствует 15-й консолидированный отчет «Конфликт в Грузии», а также заявления поддержки, сделанные ЕС, ГУАМ, и другими партнерами в связи с данным вопросом. Министерство выражает надежду, что вопрос «Конфликт в Грузии» и в дальнейшем сохранится в политической повестке дня Совета Европы.

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