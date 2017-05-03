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Конгрессмены просят Трампа об укреплении партнерства с Грузией

16:48, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Члены палаты представителей Конгресса США направили президенту Дональду Трампу письмо с просьбой подтвердить двухпартийную поддержку Грузии, которая, по их словам, стала «одним из самых надежных и стойких региональных партнеров» Вашингтона.

Письмо к Трампу подготовила группа друзей Грузии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. Под обращением подписались 30 конгрессменов – среди них как демократы, так и республиканцы.

«Все последние 25 лет Грузия продолжала развивать свои демократические институты. Грузия достигла значительных успехов в области политических и экономических преобразований, благодаря укреплению ее институтов, сокращению государственного регулирования, борьбы с коррупцией, а также упрощении налогового кодекса», говорится в письме.

Конгрессмены подчеркивают, что прогресс Грузии подтверждают ведущие правозащитные и финансовые организации, такие как Freedom House, Transparency International и Всемирный банк.

«Достижения Грузии выглядят еще более значительно в условиях продолжающейся российской военной агрессии. Россия незаконно оккупировали 20% территории Грузии, после вторжения в Грузию в 2008 году. До сих пор российские войска продолжают процесс ползучей аннексии, часто имеют место нарушения прав человека и похищения людей в оккупированных регионах и на прилегающих к ним территориях», — отмечается в обращении.

При этом, авторы обращения отмечают, что, несмотря на внутренние вызовы, Грузия играет важную роль в обеспечении глобальной безопасности, а именно – борьбе с терроризмом.

Грузинские солдаты вместе с американскими несли службу в Ираке, а сейчас находятся в Афганистане, отмечается в письме.

«Эта страна с населением менее четырех миллионов стала одним из крупнейших военных контрибьюторов в международной миссии в Афганистане, и грузинские солдаты были убиты в бою. Военные расходы Грузии превышает 2% от ВВП – стандарт, которому в настоящее время удовлетворяют только пять членов-государств НАТО. Мы просим вас продолжить историческую поддержку США для заявки Грузии о вступлении в НАТО», — пишут конгрессмены Трампу.

В обращении говорится и о бизнес-интересах американских компаниях в Грузии, которые хотят расшириться на Кавказе и в Черноморском регионе. Конгрессмены призывают администрацию президента добиться прогресса по вопросу создания зоны свободной торговли между Грузией и США. Они отмечают, что этот договор был бы выгоден не только для США и Грузии, но и для всего Кавказа и Центральной Азии.

Конгрессмены подчеркнули, что Грузия последние 25 лет оставалась надежным партнером США. Они призывают Белый дом продолжать усилия для углубления стратегических отношений двух государств.

«Мы подтверждаем наше двухпартийное обязательство по поддержке Грузии и приветствуем усилия администрации для углубления этих стратегических отношений. Очень важно, чтобы США давали мощный сигнал о том, что мы стоим рядом с Грузией, так же, как ее народ стоит с нами», — отмечено в письме.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах обороны, безопасности, экономики, образования.

В 2009 году Грузия и США подписали Хартии стратегического партнерства. В рамках Хартии в июне того же года создали четыре рабочие группы по ряду направлений. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

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