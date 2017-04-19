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Конституционную комиссию Грузии покинули еще две оппозиционные партии

18:08, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Государственную комиссию по разработке изменений в конституцию покинули еще две оппозиционные партии: парламентская партия «Альянс патриотов» и представители непарламентской оппозиции — партия Нино Бурджанадзе «Демократическое движение».

На прошлой неделе из состава конституционной комиссии уже вышли две оппозиционные партии – бывшая правящая партия «Единое национальное движение» и непарламентская партия «Государство для народа».

Всего в работе конституционной комиссии принимают участие семь политических партий, включая правящую партия «Грузинская мечта», которая на правах обладателя конституционного большинства в парламенте инициировала изменения в конституцию. Не исключено, что комиссию на этой неделе покинут и «Свободные демократы», и «Лейбористская партия Грузии».

Оппозиционные партии недовольны желанием правящей партии упразднить прямые выборы президента страны.

В «Альянсе патриотов» считают, что готовящиеся изменения конституции приведут к узурпации власти и выразили готовность начать акции протеста, а также провести голодовку.

«Сегодня правящая партия действует не с учетом интересов государства, а с учетом собственных партийных интересов. Со стороны большинства происходит узурпация власти. Мы присоединяемся к требованиям наших партнеров. Мы предложим нашим партнерам разные формы протеста. Не исключаем и те апробированные методы, к которым прибегали за последние 10 лет», — так прокомментировала выход партии из комиссии одна из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

А в партии Нино Бурджанадзе конституционную комиссию обвиняют в отсутствии консенсуса.

«Демократическое движение» выполняет обещание, о котором мы заявили сразу после вступления в комиссию. Мы покидаем конституционную комиссию, поскольку там нет никакого диалога и консенсуса. Власти останутся наедине с собой и сами будет голосовать за свои же решения», — сказал один из лидеров «Демократического движения» Георгий Ахвледиани.

В рамках Государственной конституционной комиссии созданы четыре рабочие группы – по правам человека, по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению, по парламенту и финансам, а также по вопросам президента, правительства и обороны.

В конце недели запланировано итоговое заседание Государственной конституционной комиссии, на которой должны проголосовать по уже рассмотренным в формате рабочих групп вопросам.

После разработки конституционной комиссией окончательного текста поправок в конституцию их отправят в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций. В парламент законопроект поступит до 30 апреля.

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