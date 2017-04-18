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Конституционный суд Грузии купил три автомобиля за 300 тысяч лари  

16:17, Апрель 18, 2017

 

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Конституционный суд Грузии приобрел три автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 и два автомобиля Toyota Camry.

При этом стоимость Toyota Land Cruiser 200 составляет 176 тысяч 150 лари (более 74 тысячи долларов), а автомобиль Toyota Camry оценена в 124 тысячи лари (более 52 тысячи долларов).

Председатель конституционного суда Грузии Заза Тавадзе заявил по этому поводу, что принял решение обновить автопарк исходя из остатка бюджетных средств, которые суд не успел освоить в прошлом году.

«В нобяре 2016 года в бюджете Коснтитуционного суда остались средства, которые мы не успели освоить в течение года. Я принял решение обновить парк старых машин – выпуска 2007-2008 годов,  которые нуждались в ремонте», — сообщил Заза Тавадзе в интервью тбилисской газете «Квирис Палитра» .

«Раньше у главы конституционного суда было два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes S-класса, а я решил купить один автомобиль вместо двух дорогостоящих», — уточнил Тавадзе.

Вместе с тем, председатель суда уверен, что статус судьи Конституционного суда предполагает дорогостоящий служебный автомобиль.

«Высокий статус судьи дает возможность использовать автомобиль, возможность приобретения которого дает бюджет», — подчеркнул Тавадзе в интервью газете.

 

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