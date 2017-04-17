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Короткометражный фильм о трудном подростке из Тбилиси покажут на фестивале в Киеве

12:59, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Фильм грузинского режиссера Иосифа (Сосо) Блиадзе «Три ступени» стал участником Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов, который пройдет в столице Украины 19-23 апреля.

Впервые кинофестиваль короткометражного кино состоялся в Киеве весной 2012 года и с тех пор проходит ежегодно. Фестиваль позиционирует себя как независимую и аполитичную площадку.

Кинофорум предлагает пространство для обмена опытом и идеями, открытия потенциала и поощрения режиссеров к инновациям и творчеству. Он сфокусирован на новейших разработках, продвижении качества и эстетики в кинематографе.

Кроме национальной и международной конкурсной программы, фестиваль представляет тематические программы и ретроспективы, лекции, мастер-классы и образовательные программы.

Картина Блиадзе будет участвовать в международном конкурсе в Украине вместе с работами режиссеров из Израиля, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии, Бразилии, Канады и Южной Кореи.

«Три ступени» Блиадзе — это история о тринадцатилетней девочке Мариам, которая живет вместе с отцом на окраине Тбилиси в заброшенной будке, весь день работает, чтобы заработать на еду, иногда ей приходится воровать. Вместе с этим подросток переживает трудный период переходного возраста.

Мировая премьера фильма состоялась в январе 2017 года на Роттердамском кинофестивале (International Film Festival Rotterdam, IFFR) в Нидерландах.

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