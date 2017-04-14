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Криминального авторитета «Шалико Тбилисского» депортируют из России

12:38, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Из России депортируют 52-летнего уроженца Грузии, именуемого в криминальных кругах как «Шалико Тбилисский», сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина

Волк.

В настоящее время бывший заключенный находится в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области, куда он был помещен после истечения срока наказания.

Ранее он был осужден в РФ за незаконный оборот наркотиков.

«Принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации 52-летнего уроженца одной из республик Закавказья, именуемого в криминальных кругах как «Шалико Тбилисский», — сказала

Волк.

«Шалико Тбилисскому» сообщили о нежелательности пребывания на территории России 11 апреля, добавила она.

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