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Куда идем мы с Пятачком – большой, большой секрет… или новая дипломатия канонерок с сенаторами

1:04, Январь 5, 2017

Железный кулак угрозы силой в бархатной перчатке дипломатических отношений

Уильям Сафайр

В канун Нового Года с той стороны Большой лужи было много сказано, много наобещано, но еще больше прозвучало, или, скорее, намекалось в эвфемизмах политических речей и кулуарных сплетен. Но не успели мирные обыватели старушки Европы накупить к Рождеству и к Новому Году всех благ цивилизации, именуемых в народе рождественскими сюрпризами, как на головы мирных, толерантных, умиленных европейцев посыпались неожиданные подарки от американского Санта Клауса. А эти американские сантаклаусы вечно спешат. Нет, чтоб с толком, с расстановкой все отметить, всех посетить, никого не позабыть.

То вдруг было объявлено, что, оказывается, в Литве уже находится контингент американских войск быстрого реагирования, который очень хорошо адаптировался на месте и умело координирует свои действия с вооруженными силами литовцев. Потом было указано о дислокации дополнительных боевых соединений армии США в Восточной Европе. Буквально в эти минуты там – в странах Балтии и в Польше развертываются соединения дополнительной бригады с тяжелой техникой. И, наконец, в самый канун наступающего нового 2017 года три страны: Эстонию, Украину и Грузию посещают сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар, здесь же отметив новогодний праздник.

Тут же начинают пестреть заголовки порталов, журналов, газет: «Маккейн в Эстонии: кто сказал, что Трамп отменит санкции против России?»; «Маккейн: в 2017 году украинские территории будут освобождены»; «Маккейн пообещал Грузии жесткие санкции против РФ».

С голубых экранов телевизоров и с посиневших мониторов компьютеров нам вещают войс-дикторы Голоса Америки, подавая точку зрения ведущих экспертов известных экономических институтов о том, что в нынешнем году (по всем прогнозам) наилучшим вложением инвестиций для бизнесменов будет именно российский эконом-ареал. При том, там ожидается небывалая прибыль до 26%, учитывая, что местный рубль находится практически вне влияний зарубежных лихорадочных биржевых процессов (!?).

В этот же короткий период избранный президент Дональд Трамп популярно объясняет тугодумной общественности, — у США гораздо более, чем у многих запасов и залежей нефти, газа и прочих богатств. Даже больше, чем у всех вместе взятых мировых добытчиков. Да, думает обыватель, действительно, почему бы пока есть возможность не похозяйничать на соседней, скажем российской ферме, а свою кровную успеем поэксплуатировать позже.

Складывается такая картина: Дональд Трамп, как бизнесмен в тяжелой весовой категории, подходящий к кормилу власти, делает определенный продуманный стратегический ход, или держит линию «хорошего парня с бейсбольной битой за спиной». Российской экономики и финасам нельзя дать окончательно захлебнуться и утонуть. В конце концов Россия, хоть и ненадежный, но противовес Китаю. Китай пользуется сырьевой базой северного соседа, как пользовалась ею 500 лет Европа. На Западе определенные круги это хорошо понимают: «Свято место пусто не бывает…». Главное вовремя продемонстрировать, что кормиться совместно можно будет неплохо, даже допустив заполнение неких карманов.

Но при этом никак не следует чересчур раскармливать северного Пятачка, не, тем более, перекармливать его. Благо Пятачок предпочитает питаться ни одним только медом, ну, в отличие от Винни.

Вот потому и такие странные, на первый взгляд не сообразные друг с другом назначения в новую администрацию США. Но все выстраивается в логическую цепочку. Кто же лучше Тиллерссона сможет доходчиво убедить своими нефте/газо-доводами обоюдную выгодность некоей иллюзорной корпорации взамен на какие то политические уступки? Или кто сможет профессиональнее увещевать, как ни развед. профи – генерал Грэм Грин ?

Не поможет, — всегда в резерве два других генерала, никак не склонных к увещеваниям и уступкам: Керри и Маттис. Второй, как будущий шеф Пентагона с превеликим удовольствием скомандует войскам перейти эти пресловутые обамовские красные линии, при этом совершенно хладнокровно добавив: «Но без хаоса…»

Вот и начался год настолько по-республикански, но с новенькой фабулы – с визита группы столь откровенных сенаторов и с расквартирования новых военных частей у самой границы РФ. Учитывая же работу нескольких современных подготовительных центров для силовиков, где уже более двух лет активно работают с украинцами западные инструктора, а в Грузии официальное нахождение и деятельность обучающего Центра подготовки НАТО, то стоит глубоко призадуматься.

Следует обязательно добавить и буквально час назад прозвучавшее, как гром среди путинского неба — «сенаторы республиканцы и демократы анонсировали «всеобъемлющий законопроект» по санкциям против РФ». Канонерская дипломатия в XX веке была заменена дипломатией авианосцев. В нынешнем веке порою не стоит гонять через весь океан целую авианосную группу, — весьма накладно. Порой гораздо действеннее, когда причаливает элегантная яхта, простите, приземляется элегантный лайнер в нужные аэропорты необходимых стран, а на борту самые что ни на есть боевые сенаторы во главе с Джоном Маккейном.

Вот и решать теперь, Пятачку, — большой, большой секрет…

Теймураз Туманишвили

Исполняющий обязанности ректора Кавказского Института Стратегических Исследований

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