Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 15-16 апреля

21:47, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Впереди выходные и праздники, так что внимательно читайте в нашей Афише обо всех развлечениях, которыми может порадовать Тбилиси. Планируйте активный отдых и хорошее настроение вам гарантировано!

Предпасхальная ярмарка пройдет в субботу, 15 апреля, в отеле Tbilisi Marriot (проспект Руставели №13).

В выставочном зале отеля можно будет увидеть и приобрести различные авторские изделия ручной работы. Вырученные средства будут направлены на благотворительность. Время работы ярмарки 12:00 – 20:00. Подробности здесь

15 апреля в Backstage76 (парк Ваке) покажут спектакль французской театральной компании «Les Pampillons Du Vertige» под названием «Grasse Matinee» по пьесе Рене де Обальдия.

Зрители услышат комичные и в то же время философские диалоги в исполнении Тамуна Бордовач и Кати Матильон. Режиссер Георгий Заркуа. Начало –в 20:00, вход свободный. Подробности тут.

День «Красного Носа» для детей и взрослых пройдет в воскресенье, 16 апреля, в отеле Tbilisi Marriot (проспект Руставели №13).

Все гости смогут рисовать, готовить и развлекаться. Красные носы будут раздавать бесплатно! Мероприятие пройдет 12:00 – 16:00.

Присоединиться к мероприятию на фейсбуке можно здесь.

День «Красного носа» — традиция, появившаяся в Англии в 80-х годах. Клоунские носы продаются практически во всех магазинах, и приобретая их, люди жертвуют средства для детей-сирот и инвалидов. Также в эти дни принято устраивать веселые праздники. В этом году во время акции в Грузии собирают средства для детей, больных лейкемией.



Вечер музыки и дизайна одежды Кахабера Цискаридзе и его вокалисток-Ханум пройдет 16 апреля, в 20:00, в Cafe Pavilion (улица Шавтели 3 №2). Отметиться на фейсбуке можно здесь.

Национальная галерея Дмитрия Шеварднадзе (проспект Руставели №11) приглашает на выставку «Немцы в Грузии – живопись, архитектура, наука».

На экспозиции представлены образцы живописи, графики, архитектурные зарисовки и фотоматериалы из жизни побывавших в Грузии немецких деятелей искусства и науки. Выставка посвящена юбилею грузино-немецких отношений. Продлится до 29 апреля включительно.

Вечер джаз секстета Кикнадзе (саксофон, пианино, гитара, бас и ударные) состоится в субботу, 16 апреля, 21:00, в Tartine Tiflis (улица Самгебро №6).

Музыкальное представление «Аленький цветочек» по мотивам сказки Аксакова в одном действии пройдет 16 апреля, в 12:00, в Театре имени Грибоедова.

Выставка молодой грузинской художницы Саломе Ригвава пройдет на выходных в Музее современного искусства Зураба Церетели (проспект Руставели №27).

На экспозиции представлены полотна разных периодов автора, в том числе серия «Синдром яблока». Выставка продлится до 30 апреля включительно.

Выставка современного искусства «Не так, как всегда. Современный дизайн и сила привычки» открыта на выходных в Музее истории Тбилиси имени Иосифа Гришашвили «Карвасла» (улица Сиони №8).

На экспозиции представлены 148 работ, созданных дизайнерами и дизайнерскими группами из Германии и других стран Европы. Экспозиция продлится до 15 апреля.

К И Н О

КИНОТЕАТР «АМИРАНИ»

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

Сб. 13:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:00 (13-14 лари) — на английском 2D; 19:15 (13-14 лари) – на русском 3D.

Вс. 13:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) — на русском 3D; 19:00 (13-14 лари) — на английском 2D; 19:15 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:15 (13-14 лари) — на русском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

Сб. 12:00 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 14:05 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:50 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

22:15 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)

22:00 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанр: фантастика, боевик, триллер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

14:50 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

Сб. 12:00 (8-9 лари); 17:05 (11-12 лари) – на грузинском 3D.

Вс. 17:05 (11-12 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

Фильм «Сплит» (Split)

19:20 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: М. Найт. Шьямалан

Жанр: ужасы, триллер

В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли

Фильм «Зверопой» 3D (Sing)

12:10 (8-9 лари); 14:35 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Кристоф Доулерет, Гарт Дженнингс

Жанр: мультфильм, драма, комедия

В ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн

КИНОТЕАТР «РУСТАВЕЛИ»

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

Сб. 12:00 (8-9 лари) – на русском 3D; 15:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:30 (10-11 лари) — на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на русском 3D.

Вс. 16:30 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) — на русском 3D; 22:30 (13-14 лари) на русском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

15:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 17:30 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

Сб. 12:00 (89 лари) – на грузинском; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском.

Вс. 19:45 (13-14 лари) – на грузинском; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)

Сб. 14:20 (9-10 лари); 19:40 (13-14 лари) – на грузинском.

Вс. 14:20 (9-10 лари); 19:40 (13-14 лари); 22:10 (19 лари) – на грузинском.

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанр: фантастика, боевик, триллер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано

Фильм «Могучие рейнджеры» 3D (Power Rangers)

14:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Дин Израэлайт

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Луди Линь

Фильм «Живое» (Life)

17:10 (11-12 лари) – на русском.

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Жанр: фантастика, триллер

В ролях: Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс, Ольга Дыховичная

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

Сб. 12:00 (8-9 лари); 17:15 (11-12 лари) – на грузинском.

Вс. 14:15 (8-9 лари); 17:15 (11-12 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

Сб. 13:30 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Вс. 16:30 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

CAVEA CINEMAS (Tbilisi Mall)

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

Сб. 12:00 (8-9 лари) – на русском 3D; 13:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:00 (10-11 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) — на английском 2D; 19:00 (13-14 лари) – на английском 3D.

Вс. 16:00 (10-11 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) — на английском 2D; 19:00 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:00 (13-14 лари) — на русском 3D; 22:15 (13-14 лари) — на русском 2D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

Сб. 11:45 (8-9 лари) – на английском 2D; 11:50 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 14:00 (9-10 лари) – на русском 2D; 17:45 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Вс. 14:00 (9-10 лари) – на грузинском 2D; 17:45 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на английском 2D; 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

16:45 (10-11 лари) – на грузинском; 21:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Фильм «Последствия» (Aftermath)

Вс. 21:55 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Эллиотт Лестер

Жанр: триллер, драма

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Скут МакНэри

Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)

Сб. 19:10 (13-14 лари) – на грузинском.

Вс. 19:10 (13-14 лари) – на грузинском; 22:15 (19 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанр: фантастика, боевик, триллер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано

Фильм «Могучие рейнджеры» (Power Rangers)

13:55 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дин Израэлайт

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Луди Линь

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

14:05 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

13:00 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

CAVEA CINEMAS (East Point)

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

Суббота 11:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 13:30 (9-10 лари) – на русском 3D; 14:15 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:20 (10-11 лари) – на английском 2D; 16:30 (10-11 лари) – на русском 3D; 17:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:15 (13-14 лари) — на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на английском 2D; 19:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX.

Воскресенье 14:15 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:20 (10-11 лари) – на английском 2D; 17:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:15 (13-14 лари) — на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на английском 2D; 19:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 22:15 (13-14 лари) — на русском 3D; 22:30 (19 лари) ) – на русском 3D IMAX; 22:30 (13-14 лари) на русском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

Сб. 12:15 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 13:30 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 14:00 (9-10 лари) – на русском 2D; 16:15 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Вс. 14:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:30 (10-11 лари) – на грузинском 2D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

Сб. 17:00 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Вс. 17:00 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Фильм «Последствия» (Aftermath)

22:20 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Эллиотт Лестер

Жанр: триллер, драма

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Скут МакНэри

Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)

Сб. 12:45 (9-10 лари) – на грузинском; 15:50 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на русском.

Вс. 15:50 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на русском; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанр: фантастика, боевик, триллер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано

Фильм «Могучие рейнджеры» (Power Rangers)

12:00 (8-9 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Дин Израэлайт

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Луди Линь

Фильм «Живое» (Life)

18:45 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Жанр: фантастика, триллер

В ролях: Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс, Ольга Дыховичная

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

14:45 (9-10 лари) – на грузинском; 17:15 (11-12 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

Cб. 13:30 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:25 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:20 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Вс. 16:25 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:20 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

Фильм «Мальчишник в Паттайе» (Pattaya)

14:30 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Франк Гастамбид

Жанр: комедия, приключения

В ролях: Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Ануар Тубали, Рамзи Бедиа

Фильм «Конг: Остров черепа» (Kong: Skull Island)

22:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Джордан Вот-Робертс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Том Хиддстон, Сэмюэл Л. Джексон, Бри Ларсон

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

