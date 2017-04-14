Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 15-16 апреля
ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Впереди выходные и праздники, так что внимательно читайте в нашей Афише обо всех развлечениях, которыми может порадовать Тбилиси. Планируйте активный отдых и хорошее настроение вам гарантировано!
Предпасхальная ярмарка пройдет в субботу, 15 апреля, в отеле Tbilisi Marriot (проспект Руставели №13).
В выставочном зале отеля можно будет увидеть и приобрести различные авторские изделия ручной работы. Вырученные средства будут направлены на благотворительность. Время работы ярмарки 12:00 – 20:00. Подробности здесь
15 апреля в Backstage76 (парк Ваке) покажут спектакль французской театральной компании «Les Pampillons Du Vertige» под названием «Grasse Matinee» по пьесе Рене де Обальдия.
Зрители услышат комичные и в то же время философские диалоги в исполнении Тамуна Бордовач и Кати Матильон. Режиссер Георгий Заркуа. Начало –в 20:00, вход свободный. Подробности тут.
День «Красного Носа» для детей и взрослых пройдет в воскресенье, 16 апреля, в отеле Tbilisi Marriot (проспект Руставели №13).
Все гости смогут рисовать, готовить и развлекаться. Красные носы будут раздавать бесплатно! Мероприятие пройдет 12:00 – 16:00.
Присоединиться к мероприятию на фейсбуке можно здесь.
День «Красного носа» — традиция, появившаяся в Англии в 80-х годах. Клоунские носы продаются практически во всех магазинах, и приобретая их, люди жертвуют средства для детей-сирот и инвалидов. Также в эти дни принято устраивать веселые праздники. В этом году во время акции в Грузии собирают средства для детей, больных лейкемией.
Вечер музыки и дизайна одежды Кахабера Цискаридзе и его вокалисток-Ханум пройдет 16 апреля, в 20:00, в Cafe Pavilion (улица Шавтели 3 №2). Отметиться на фейсбуке можно здесь.
Национальная галерея Дмитрия Шеварднадзе (проспект Руставели №11) приглашает на выставку «Немцы в Грузии – живопись, архитектура, наука».
На экспозиции представлены образцы живописи, графики, архитектурные зарисовки и фотоматериалы из жизни побывавших в Грузии немецких деятелей искусства и науки. Выставка посвящена юбилею грузино-немецких отношений. Продлится до 29 апреля включительно.
Вечер джаз секстета Кикнадзе (саксофон, пианино, гитара, бас и ударные) состоится в субботу, 16 апреля, 21:00, в Tartine Tiflis (улица Самгебро №6).
Музыкальное представление «Аленький цветочек» по мотивам сказки Аксакова в одном действии пройдет 16 апреля, в 12:00, в Театре имени Грибоедова.
Выставка молодой грузинской художницы Саломе Ригвава пройдет на выходных в Музее современного искусства Зураба Церетели (проспект Руставели №27).
На экспозиции представлены полотна разных периодов автора, в том числе серия «Синдром яблока». Выставка продлится до 30 апреля включительно.
Выставка современного искусства «Не так, как всегда. Современный дизайн и сила привычки» открыта на выходных в Музее истории Тбилиси имени Иосифа Гришашвили «Карвасла» (улица Сиони №8).
На экспозиции представлены 148 работ, созданных дизайнерами и дизайнерскими группами из Германии и других стран Европы. Экспозиция продлится до 15 апреля.
К И Н О
КИНОТЕАТР «АМИРАНИ»
Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)
Сб. 13:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:00 (13-14 лари) — на английском 2D; 19:15 (13-14 лари) – на русском 3D.
Вс. 13:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) — на русском 3D; 19:00 (13-14 лари) — на английском 2D; 19:15 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:15 (13-14 лари) — на русском 3D.
Режиссер: Ф. Гери Грэй
Жанр: боевик, триллер, криминал
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес
Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)
Сб. 12:00 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 14:05 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:50 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Том МакГрат
Жанр: мультфильм, комедия, семейный
В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу
Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)
22:15 (13-14 лари) – на русском.
Режиссер: Зак Брафф
Жанр: комедия, криминал
В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман
Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)
22:00 (13-14 лари) – на русском 3D.
Режиссер: Руперт Сандерс
Жанр: фантастика, боевик, триллер
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано
Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)
14:50 (9-10 лари) – на грузинском.
Режиссер: Келли Эсбери
Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм
В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс
Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)
Сб. 12:00 (8-9 лари); 17:05 (11-12 лари) – на грузинском 3D.
Вс. 17:05 (11-12 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Билл Кондон
Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный
В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад
Фильм «Сплит» (Split)
19:20 (13-14 лари) – на русском.
Режиссер: М. Найт. Шьямалан
Жанр: ужасы, триллер
В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли
Фильм «Зверопой» 3D (Sing)
12:10 (8-9 лари); 14:35 (9-10 лари) – на грузинском.
Режиссер: Кристоф Доулерет, Гарт Дженнингс
Жанр: мультфильм, драма, комедия
В ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн
КИНОТЕАТР «РУСТАВЕЛИ»
Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)
Сб. 12:00 (8-9 лари) – на русском 3D; 15:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:30 (10-11 лари) — на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на русском 3D.
Вс. 16:30 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) — на русском 3D; 22:30 (13-14 лари) на русском 3D.
Режиссер: Ф. Гери Грэй
Жанр: боевик, триллер, криминал
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес
Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)
15:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 17:30 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Том МакГрат
Жанр: мультфильм, комедия, семейный
В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу
Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)
Сб. 12:00 (89 лари) – на грузинском; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском.
Вс. 19:45 (13-14 лари) – на грузинском; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.
Режиссер: Зак Брафф
Жанр: комедия, криминал
В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман
Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)
Сб. 14:20 (9-10 лари); 19:40 (13-14 лари) – на грузинском.
Вс. 14:20 (9-10 лари); 19:40 (13-14 лари); 22:10 (19 лари) – на грузинском.
Режиссер: Руперт Сандерс
Жанр: фантастика, боевик, триллер
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано
Фильм «Могучие рейнджеры» 3D (Power Rangers)
14:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Дин Израэлайт
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В ролях: Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Луди Линь
Фильм «Живое» (Life)
17:10 (11-12 лари) – на русском.
Режиссер: Даниэль Эспиноса
Жанр: фантастика, триллер
В ролях: Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс, Ольга Дыховичная
Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)
Сб. 12:00 (8-9 лари); 17:15 (11-12 лари) – на грузинском.
Вс. 14:15 (8-9 лари); 17:15 (11-12 лари) – на грузинском.
Режиссер: Келли Эсбери
Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм
В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс
Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)
Сб. 13:30 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Вс. 16:30 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Билл Кондон
Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный
В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад
CAVEA CINEMAS (Tbilisi Mall)
Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)
Сб. 12:00 (8-9 лари) – на русском 3D; 13:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:00 (10-11 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) — на английском 2D; 19:00 (13-14 лари) – на английском 3D.
Вс. 16:00 (10-11 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) — на английском 2D; 19:00 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:00 (13-14 лари) — на русском 3D; 22:15 (13-14 лари) — на русском 2D.
Режиссер: Ф. Гери Грэй
Жанр: боевик, триллер, криминал
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес
Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)
Сб. 11:45 (8-9 лари) – на английском 2D; 11:50 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 14:00 (9-10 лари) – на русском 2D; 17:45 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Вс. 14:00 (9-10 лари) – на грузинском 2D; 17:45 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на английском 2D; 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Том МакГрат
Жанр: мультфильм, комедия, семейный
В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу
Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)
16:45 (10-11 лари) – на грузинском; 21:30 (13-14 лари) – на грузинском.
Режиссер: Зак Брафф
Жанр: комедия, криминал
В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман
Фильм «Последствия» (Aftermath)
Вс. 21:55 (13-14 лари) – на русском.
Режиссер: Эллиотт Лестер
Жанр: триллер, драма
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Скут МакНэри
Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)
Сб. 19:10 (13-14 лари) – на грузинском.
Вс. 19:10 (13-14 лари) – на грузинском; 22:15 (19 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Руперт Сандерс
Жанр: фантастика, боевик, триллер
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано
Фильм «Могучие рейнджеры» (Power Rangers)
13:55 (9-10 лари) – на грузинском.
Режиссер: Дин Израэлайт
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В ролях: Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Луди Линь
Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)
14:05 (9-10 лари) – на грузинском.
Режиссер: Келли Эсбери
Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм
В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс
Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)
13:00 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Билл Кондон
Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный
В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад
CAVEA CINEMAS (East Point)
Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)
Суббота 11:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 13:30 (9-10 лари) – на русском 3D; 14:15 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:20 (10-11 лари) – на английском 2D; 16:30 (10-11 лари) – на русском 3D; 17:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:15 (13-14 лари) — на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на английском 2D; 19:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX.
Воскресенье 14:15 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:20 (10-11 лари) – на английском 2D; 17:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:15 (13-14 лари) — на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на английском 2D; 19:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 22:15 (13-14 лари) — на русском 3D; 22:30 (19 лари) ) – на русском 3D IMAX; 22:30 (13-14 лари) на русском 3D.
Режиссер: Ф. Гери Грэй
Жанр: боевик, триллер, криминал
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес
Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)
Сб. 12:15 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 13:30 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 14:00 (9-10 лари) – на русском 2D; 16:15 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (10-11 лари) – на грузинском 3D.
Вс. 14:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:15 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:30 (10-11 лари) – на грузинском 2D.
Режиссер: Том МакГрат
Жанр: мультфильм, комедия, семейный
В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу
Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)
Сб. 17:00 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском.
Вс. 17:00 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.
Режиссер: Зак Брафф
Жанр: комедия, криминал
В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман
Фильм «Последствия» (Aftermath)
22:20 (13-14 лари) – на русском.
Режиссер: Эллиотт Лестер
Жанр: триллер, драма
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Скут МакНэри
Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)
Сб. 12:45 (9-10 лари) – на грузинском; 15:50 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на русском.
Вс. 15:50 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на русском; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Руперт Сандерс
Жанр: фантастика, боевик, триллер
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано
Фильм «Могучие рейнджеры» (Power Rangers)
12:00 (8-9 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Дин Израэлайт
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В ролях: Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Луди Линь
Фильм «Живое» (Life)
18:45 (13-14 лари) – на русском.
Режиссер: Даниэль Эспиноса
Жанр: фантастика, триллер
В ролях: Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс, Ольга Дыховичная
Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)
14:45 (9-10 лари) – на грузинском; 17:15 (11-12 лари) – на грузинском.
Режиссер: Келли Эсбери
Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм
В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс
Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)
Cб. 13:30 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:25 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:20 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Вс. 16:25 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:20 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Билл Кондон
Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный
В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад
Фильм «Мальчишник в Паттайе» (Pattaya)
14:30 (9-10 лари) – на грузинском.
Режиссер: Франк Гастамбид
Жанр: комедия, приключения
В ролях: Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Ануар Тубали, Рамзи Бедиа
Фильм «Конг: Остров черепа» (Kong: Skull Island)
22:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D.
Режиссер: Джордан Вот-Робертс
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В ролях: Том Хиддстон, Сэмюэл Л. Джексон, Бри Ларсон
ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!