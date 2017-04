Афиша Главное Новости

Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 22-23 апреля

23:06, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Мода, кино, уборка парка, живопись, фестиваль чая, театр, музыка, вино – это не полный список идей на выходные в Тбилиси. Выбирайте и наслаждайтесь уикендом в грузинской столице!

Пятнадцатый сезон Tbilisi Fashion Week, на котором представляют коллекции грузинских и иностранных дизайнеров сезона осень-зима 2017, проходит на выходных в грузинской столице. Все главные события Недели проходят в Музее «Карвасла» (ул. Сиони №8), с 14:00 – 23:00. Вход на показы только по пригласительным и аккредитациям. Подробное расписание показов здесь.

В Грузии отмечают 25-летнюю одовщину установления дипломатических отношений с США. В связи с этим на выходных в Тбилиси состоятся следующие мероприятия:

22 апреля — Всемирный день Земли. В парке Ваке с 13:00 до 17:00 состоится субботник. В мероприятии примут участие государственные и неправительственные организации, работающие в сфере охраны окружающей среды. Экологическая кампания посвящена сбору раздельных отходов, поэтому ее участники планируют собрать в парке мусор и разместить его в специально устроенные урны. Параллельно в парке пройдут игры, а также спортивные и развлекательные мероприятия.

23 апреля состоится показ фильма «Бэтмен возвращается» (Batman Returns) американского режиссера Тима Бертона. Посещение свободное. Начало киносеанса в 12:00, адрес: Тбилисский «Американский уголок» (American Corner Tbilisi) проспект Руставели №7.

23 апреля с 11:00 до 18:00, в Rooms Hotel Tbilisi (проспект Костава №14) состоится «Ярмарка дружбы» (Friendship Fair). Это форум, предлагающий молодежи образовательные и обменные программы, визовые услуги и грантовые возможности для учебы в США.

Тбилисский Дворец искусства в эти дни также проводит интересную выставку, посвященную Голливуду.

В музее можно увидеть вещи с автографами таких звезд американского кино как Харрисон Форд, Тим Бертон, Дэнни Де Вито, Клинт Иствуд, Спайк Ли и других легендарных режиссеров или актеров. На экспозиции представлены уникальные костюмы персонажей из исторического кинофильма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» (Gangs of New York). Посетители выставки также смогут увидеть костюм главного героя из культовой картины «Бэтмен» (Batman) – бетаранг, а также другие мемориальные вещи Голливуда — оригинальные афиши, рукописи, партитуры, реквизит и даже оригинальный сценарий фильма «Телохранитель» (The Bodyguard). Выставка продлится до 25 апреля включительно.

Адрес Дворца искусства (Государственный музей театра, кино, музыки и хореографии) — улица Каргаретели, 6.

В субботу, 22 апреля на дегустацию сыра, хлеба и вина грузинского производства приглашает гурманов «Сырный уголок» Cheese Corner (район Ваке, ул. Бердзенишвили №6). Вход – бесплатный. Мероприятие пройдет с 17:00 до 21:00. Подробности можно узнать здесь.

23 апреля — Тбилисский чайный фестиваль.

В парке Мтацминда, в воскресенье, с 12:00 до 18:00. можно познакомиться с чайными культурами Грузии, Китая, Японии, Индии, Великобритании и Шри-Ланки, а также попробовать различные виды чая, а также мед и другие лакомства. Отметиться на фейсбуке можно здесь.

Выставка работ грузинского художника Уты Бекая «Сны кинто» пройдет на выходных в Artarea Gallery (ул. Д.Абашидзе №10). Продлится экспозиция до 29 апреля включительно.

В субботу, 22 апреля, в Sensation Club выступит известный немецкий диджей Стефан Биниак (Stеfan Biniak). Адрес — улица Мишвеладзе №5. Время концерта 22:00 – 04:00. Отметиться на фейсбуке можно здесь.



Акция по дарению бездомных животных пройдет в субботу, 22 апреля, в торговом центре «Мегалайн» (переулок Кереселидзе 1, №12), в 12:00. Здесь можно получить щенков и котят. Подробнее на фейсбуке.

Выставка «Цвета весны» проходит в Тбилисской национальной парламентской библиотеке – это совместная экспозиция работ грузинского художника Левана Мосиашвили и французского фотографа Алена Пизэна (Alaine Pizaine). На ней представлены картины Мосиашвили, созданные в стиле абстракций, и цветные и черно-белые фотоработы Алена Пизэна, снятые в теплицах Лиона. Экспозиция продолжится до 30 апреля. Адрес – Тбилиси, улица Ладо Гудиашвили №7. Вход – бесплатный.

Выставка известной молодой грузинской художницы Саломе Ригвава проходит на выходных в Музее современного искусства Зураба Церетели (проспект Руставели №27). На экспозиции представлены полотна разных периодов автора, в том числе серия «Синдром яблока». Выставка продлится до 30 апреля включительно.

ТЕАТРЫ В ТБИЛИСИ

ТЕАТР МАРИОНЕТОК ГАБРИАДЗЕ

Суббота, 22 апреля

«Рамона»

Автор пьесы, режиссер, художник-постановщик — Резо Габриадзе

Роли озвучивали: Заза Папуашвили, Нино Касрадзе, Алексей Колган, Роман Карцев, Русудан Болквадзе, Руслан Микаберидзе, Заза Папуашвили, Нино Арсенишвили, Резо Таварткиладзе

Воскресенье, 23 апреля

«Осень моей весны»

Автор пьесы, режиссер, художник-постановщик — Резо Габриадзе

Роли озвучивали: Рамаз Чхиквадзе, Русудан Болквадзе, Лео Антадзе, Натия Кавсадзе, Кахи Кавсадзе, Нана Пачуашвили, Кахи Маисурадзе, Гиви Берикашвили

ТЕАТР ПАНТОМИМА

Суббота, 22 апреля

«Терентий Гранели»

Режиссер: Амиран Шаликашвили

Продолжительность спектакля: 60 минут

ТЕАТР РУСТАВЕЛИ

Суббота, 22 апреля

19:00 «Скоро приду дождем» — Экспериментальная сцена (цена билетов 6, 8 лари)

Спектакль основан на стихах Нико Гомелаури

Режиссер: Давид Сакварелидзе

Роли исполняют: Нино Тархан-Моурави, Нино Макашвили, Темико Чичинадзе, Дато Дарчия, Заза Бараташвили, Датуна Гоциридзе, Натия Квашали, Тамта Инашвили, Нино Касрадзе, Ника Кацарадзе

Воскресенье, 23 апреля

19:00 «Юлий Цезарь» — большой зал (цена билетов 8-15 лари)

Режиссер: Роберт Стуруа

Роли исполняют: Нино Арсенишвили, Заза Бараташвили, Зура Ингороква, Бесо Зангури, Лаша Джухарашвили, Гаги Сванидзе, Давид Уплисашвили

ТЕАТР МАРДЖАНИШВИЛИ

Суббота, 22 апреля

20:00 «Метод Гронхольма» — большой зал (цена билетов 6-16 лари)

Режиссер: Темур Чхеидзе

Роли исполняют: Эка Чхеидзе, Ника Тавадзе, Аполлон Кублашвили, Алеко Махароблишвили

20:00 «Тартюф» — Новая сцена (цена билетов 4-16 лари)

Режиссер: Леван Цуладзе

Роли исполняют: Ника Кучава, Звиад Схиртладзе, Манана Козакова, Барбаре Двалишвили, Тамар Бухникашвили, Заза Иакашвили

Воскресенье, 23 апреля

19:00 «Мужчины» — большой зал (цена билетов 6-16 лари)

Режиссер: Цицино Кобиашвили

Роли исполняют: Димитрий Татишвили, Темо Киладзе, Заза Гогуадзе, Зура Берикашвили, Онисе Ониани, Васико Одишвили, Лела Мебуришвили, Анна Саная

20:00 «Любовники» — Новая сцена (цена билетов 8 лари)

Режиссер: Георгий Кавиладзе

Роли исполняют: Заза Иакашвили, Ани Имнадзе

СВОБОДНЫЙ ТЕАТР

Суббота, 22 апреля

19:00 Премьера «Сказка, которая опьяняет и очаровывает» — цена билетов 6-15 лари

Режиссер: Майя Доборджгинидзе

Роли исполняют: Тико Кордзадзе, Мамука Мумладзе, Мариам Надирадзе, Кета Лордкипанидзе

Воскресенье, 23 апреля

19:00 «Заводной апельсин» — цена билетов 6-15 лари

Режиссер: Автандил Варсимашвили

Роли исполняют: Слава Натенадзе, Аполлон Кублашвили, Джаба Киладзе, Сандро Маргалиташвили, Миша Арджеванидзе, Ани Аладашвили, Машо Мелкадзе, Лаша Гургенидзе

Дети до 16 лет на спектакль не допускаются

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ И ДРАМЫ

Суббота и воскресенье, 22 и 23 апреля

20:00 «Человек — подушка» — цена билетов 8, 10 лари

Режиссер: Давид Доиашвили

Роли исполняют: Каха Кинцурашвили, Давид Бешиташвили, Деви Бибилеишвили, Нана Бутхузи, Буба Гогоришвили, Алеко Бегалишвили, Гиги Карселадзе

ТЕАТР АХМЕТЕЛИ

Суббота, 22 апреля

15:00 «Белоснежка и семь гномов» — цена билетов 10 лари

Кукольный спектакль

Режиссер: Гиви Сарчмелидзе

Роли исполняют: Георгий Тектурманидзе, Важа Мгебришвили, Гиги Мигриаули, Тамта Чумашвили, Натия Басилашвили, Ната Бичикашвили, Гуга Каландадзе

20:00 «Колыбельная войне» — цена билетов 10 лари

Режиссер: Ираклий Гогия

Роли исполняют: Вероника Каландаришвили, Тина Гвазава, Гиги Мигриаули, Георгий Цхададзе, Ото Чикобава

Воскресенье, 23 апреля

12:00 «Вождь краснокожих» — цена билетов 7, 10 лари

Режиссер: Лаша Гогниашвили

Роли исполняют: Гиги Мигриаули, Ото Чикобава, Юка Васадзе, Джаба Джапаридзе, Георгий Цхададзе

ТЕАТР ГРИБОЕДОВА

Суббота и воскресенье, 22 и 23 апреля

20:00 Премьера «Путешествие в Страну чудес» — цена билетов 5, 15 лари

Музыкальное представление в одном действии

Режиссер: Вахтанг Николава

Роли исполняют: Михаил Арджеванидзе, Мераб Кусикашвили, Анна Николава, Нино Гачечиладзе, Нина Калатозишвили, Владимир Новосардов, Михаил Гавашели, Нина Нинидзе

ТЕАТР ИЛИАУНИ

Суббота, 22 апреля

20:00 «Жадина и Шапка-невидимка» — цена билетов 10 лари

Режиссер: Майя Чартолани

Роли исполняют: Нино Лежава, Ано Мгебришвили, Цотне Сагинадзе, Ника Кванталиани, Кети Чачуа, Каха Гогидзе, Темо Кварацхелия

Воскресенье, 23 апреля

20:00 «Ричард III» — цена билетов 7 лари

Режиссер: Кахабер Шартава

Роли исполняют: Бека Кулиджанашвили, Нанука Купатадзе, Тинатин Мосулишвили, Анна Николаишвили, Нуца Сулаберидзе, Резо Каросанидзе, Нини Карчава, Гаги Шенгелия

ТЮЗ ДУМБАДЗЕ

Суббота, 22 апреля

12:00 «Рассказ косуленка» — малая сцена (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Николоз Сабашвили

Роли исполняют: Нино Папиашвили, Леван Кациашвили, Кети Чачуа, Василий Амурвелашвили, Гога Беридзе, Ирина Кукуладзе, Натия Купатадзе, Алексей Лобов, Рати Навадзе, Эка Шарикадзе, Екатерина Хатиашвили

19:00 «Армейский дневник» — большой зал (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Вано Дугладзе, Ника Наниташвили, Шалва Антелава, Нино Андриадзе, Торнике Кинкладзе, Иракли Гоголадзе, Николоз Паикридзе, Георгий Шавгулидзе, Георгий Джикуридзе

Воскресенье, 23 апреля

12:00 «Колобок» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Анатолий Лобов

Роли исполняют: Майя Малхазишвили, Нино Кикачеишвили, Эдмон Габедава, Татьяна Алешкина, Николай Доний, Евгения Курочкина, Нино Манагадзе, Алексей Лобов, Нино Мумладзе, Тамара Сорокина, Сергей Шведков, Дэн Хлыбов, Анна Лежава

13:00 «Кто спасен лес от злого льва?» – малая сцена (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Отар Багатуриа

Роли исполняют: Нино Арчаия, Хатиа Мелкадзе, Леван Кациашвили, Лаша Грдзелидзе, Давид Карселадзе, Кети Чачуа, Мамука Богверадзе, Нино Гурулишвили, Иракли Гоголадзе, Ирина Кукуладзе, Ражден Кервалишвили, Текла Джавахадзе

19:00 «Много шума из ничего» — большой зал (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Ника Паикридзе, Вано Дугладзе, Ираклий Гоголадзе, Мамука Мумладзе, Георгий Джикуридзе, Ника Наниташвили, Вахтанг Нозадзе, Георгий Шалва Антелава, Давид Хахидзе, Торнике Кинкладзе

19:00 «На виселице» – малая сцена (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Отар Багатурия

Роли исполняют: Нино Арчая, Иосеб Молодинашвили, Паата Киквадзе, Георгий Гогишвили, Мераб Шарикадзе, Цотне Сагинадзе, Кети Чачуа, Иракли Гоголадзе, Ражден Кервалишвили, Рати Навадзе, Лазаре Кервалишвили

ТЕАТР ДВИЖЕНИЯ

Суббота и воскресенье, 22 и 23 апреля

20:00 «Игги» — цена билетов 15 лари

Режиссер: Каха Бакурадзе

Роли исполняют: Екатерина Габашвили, Кети Гиоргадзе, Георгий Гогава, Бека Паикидзе, Уча Мжавия, Каха Аревадзе

К И Н О

КИНОТЕАТР «АМИРАНИ»

Фильм «Заложники» (მძევლები)

12:00 (8-9 лари); 14:30 (8-9 лари); 17:00 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари): 22:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

16:15 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:15 (13-14 лари) — на русском 3D; 22:15 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

12:00 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 14:05 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

22:10 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

Сб. 12:15 (8-9 лари) – на грузинском.

Вс. 12:15 (8-9 лари); 14:30 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

17:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

КИНОТЕАТР «РУСТАВЕЛИ»

Фильм «Заложники» (მძევლები)

12:00 (8-9 лари); 12:30 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари); 17:00 (13-14 лари); 17:30 (11-12 лари); 20:00 (13-14 лари): 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

13:30 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари); 21:45 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

12:30 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 15:00 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 17:15 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

14:30 (9-10 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)

22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанр: фантастика, боевик, триллер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:00 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

16:30 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

CAVEA CINEMAS (Tbilisi Mall)

Фильм «Заложники» (მძევლები)

12:15 (8-9 лари); 14:45 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 19:00 (13-14 лари); 19:45 (13-14 лари); 22:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

13:00 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:10 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:30 (13-14 лари) — на английском 2D; 22:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

11:45 (8-9 лари) – на грузинском 2D; 12:15 (8-9 лари) – на грузинском 2D; 14:00 (9-10 лари) – на русском 2D; 14:30 (9-10 лари) – на грузинском 2D; 16:45 (10-11 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

19:00 (13-14 лари) – на грузинском; 21:45 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)

16:10 (10-11 лари) – на грузинском.

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанр: фантастика, боевик, триллер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:00 (8-9 лари); 14:30 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

17:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 22:10 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

CAVEA CINEMAS (East Point)

Фильм «Заложники» (მძევლები)

12:00 (8-9 лари); 12:30 (8-9 лари); 13:30 (9-10 лари); 15:00 (9-10 лари); 17:30 (11-12 лари); 19:15 (13-14 лари); 20:00 (13-14 лари); 22:00 (13-14 лари); 22:30 (19 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

12:30 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 13:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 15:45 (10-11 лари) – на русском 3D IMAX; 16:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:20 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 21:50 (13-14 лари) – на английском 2D; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

12:00 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 14:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 14:30 (9-10 лари) – на английском 2D; 16:50 (10-11 лари) – на грузинском 2D; 17:30 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:50 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

12:10 (8-9 лари); 14:30 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)

16:00 (10-11 лари); 19:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанр: фантастика, боевик, триллер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:15 (8-9 лари); 14:45 (9-10 лари); 17:10 (11-12 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

19:30 (13-14 лари); 22:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

Фильм «Конг: Остров черепа» (Kong: Skull Island)

22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Джордан Вот-Робертс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Том Хиддстон, Сэмюэл Л. Джексон, Бри Ларсон

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

